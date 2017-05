Mindestens acht Tote bei IS-Anschlag auf NATO-Konvoi in Kabul

Bei einem Bombenanschlag auf einen NATO-Konvoi in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens acht afghanische Zivilisten getötet und mindestens 25 weitere verletzt worden. Außerdem wurden nach Angaben der NATO-Mission Resolute Support drei US-Soldaten verletzt. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) reklamierte die Tat für sich.

Die schwere Explosion hatte sich um kurz nach 8.00 Uhr (Ortszeit) im dichten Frühverkehr nahe dem NATO-Hauptquartier, der US-Botschaft und afghanischer Regierungseinrichtungen ereignet. Bilder vom Ort zeigten zwei ineinander verkeilte Panzerfahrzeuge, ausgebrannte Autos, verkohlte Bäume und zersplitterte Fensterscheiben.

In einer über das IS-Sprachrohr Amaq veröffentlichten Meldung ist unter Berufung auf eine "Sicherheitsquelle" die Rede von einem "Märtyrer" des "Islamischen Staates" in einem mit Sprengstoff beladenen Wagen. NATO-Sprecher hingegen berichteten, Ursache der Explosion sei ein am Straßenrand verborgener Sprengsatz gewesen.

Ein Augenzeuge, Zaid Moussa, sagte, er habe in seinem Burger-Restaurant gerade Erdäpfel gekocht, als ein "wahnsinnig lauter Knall" das Lokal erschüttert habe. Das ganze Fensterglas sei herausgeflogen. "Als ich nach draußen rannte, hab ich brennende Autos und Bäume gesehen. Überall waren blutige Körper."

Zahl der Selbstmordanschläge in Afghanistan nimmt zu

Ein Anrainer, Mohammed Ehsan, war gerade auf dem Weg, um Brot fürs Frühstück zu kaufen, als die Druckwelle der Explosion ihn durchschüttelte. "Ich rannte auf die Straße, und da sah ich vier Autos, die stark beschädigt waren, ein Toyota und drei Minibusse." Auf den Sitzen wären Leichen gelegen "wie weggeworfenes Fleisch".

Die Zahl der Selbstmordanschläge und konzertierten Angriffe nimmt in Kabul stark zu. Die radikalislamischen Taliban, aber auch der IS haben dort seit Jänner nun sieben große Anschläge verübt und dabei mehrere hundert Zivilisten getötet und verletzt.

Im jüngst veröffentlichten UNO-Quartalsbericht zu den zivilen Opfern des Krieges hieß es, die Provinz Kabul verzeichne wegen der Attentate in der Hauptstadt bis April die höchste Zahl der Opfer von Selbstmordanschlägen und Bombenattentaten. Bereits im vergangenen Jahr war laut UNO die Zahl der Opfer in Kabul um 75 Prozent gestiegen.

Der IS ist in Afghanistan recht klein und wird vor allem von den USA schwer bekämpft. Mitte April hatten die USA Stellungen des IS in Ostafghanistan mit ihrer größten konventionellen Bombe beschossen. Dennoch nimmt die Zahl seiner Anschläge und Opfer zu.

