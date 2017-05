Schleswig-Holstein: Stimmungstest vor Kanzlerwahl im Herbst

Rund 2,3 Millionen Menschen sind in Schleswig-Holstein am Sonntag aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine Woche später gilt der Urnengang als vorletzter wichtiger Stimmungstest vor der Bundestagswahl im Herbst.

In Deutschlands nördlichstem Bundesland regiert seit 2012 eine Dreierkoalition aus SPD, Grünen und Südschleswigschem Wählerverband (SSW) unter Ministerpräsident Torsten Albig (SPD). Laut Umfragen reicht es nicht für eine Wiederauflage des Bündnisses. Möglich sind demnach aber diverse andere Konstellationen wie eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP, ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP oder eine Große Koalition aus CDU und SPD.

Insgesamt wird mit einem knappen Ergebnis gerechnet. In den jüngsten Umfragen vor der Wahl überholte die CDU um ihren Spitzenkandidaten Daniel Günther die SPD als stärkste Kraft, die teils aber nur knapp dahinter lag. Davor hatte die SPD lange Zeit vor der CDU gelegen. Die Grünen um den Kieler Umweltminister Robert Habeck dürfen demnach mit zwölf Prozent rechnen und würden drittstärkste Kraft.

AfD bangt um Einzug in Landtag

Die FDP um ihren Spitzenkandidaten Wolfgang Kubicki kam in den jüngsten Umfragen auf neun bis zehn Prozent. Um den Einzug in den Landtag bangen müssen dagegen die Linke und die AfD. Die Linke kam zuletzt auf viereinhalb bis fünf Prozent, die AfD auf fünf bis sechs Prozent. Sicher im Parlament vertreten sein dürfte der SSW, der als Minderheitenpartei der Dänen und Friesen von der Fünfprozenthürde ausgenommen ist. Er kam auf drei bis vier Prozent.

Momentan sitzen im Landtag mit SPD, CDU, Grünen, FDP, Piraten und SSW sechs Parteien. Den Piraten werden keine Chancen eingeräumt, erneut in das Kieler Parlament einzuziehen. 2012 erhielten sie 8,2 Prozent der Stimmen und stellen seither sechs Abgeordnete.

Bei der Wahl 2012 kam die CDU auf 30,8 Prozent und lag damit knapp vor der SPD, die es auf 30,4 Prozent brachte. Die Grünen erreichten 13,2 Prozent, die FDP 8,2 Prozent und der SSW 4,6 Prozent. Die Linke scheiterte mit 2,3 Prozent an der Fünfprozenthürde.

