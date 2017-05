IS-Verdächtiger in Deutschland verhaftet

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat nahe Leipzig (Sachsen) ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat verhaften lassen. Der 29-jährige Syrer Ahmad A. soll im Bürgerkrieg in seiner Heimat zunächst eine Kampfeinheit der terroristischen und islamistischen Vereinigung Jabhat al-Nusra angeführt haben, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Er soll im November 2012 an der Eroberung der syrischen Stadt Dibsi Afnan und im Februar 2013 an der Eroberung von Tabka beteiligt gewesen sein. Nach Auseinandersetzungen zwischen der Al-Nusra-Front und dem Islamischen Staat (IS) soll er sich im Frühjahr 2013 dem IS angeschlossen haben. Wie er nach Deutschland gekommen ist, etwa als Flüchtling, wurde vorerst nicht bekanntgegeben.

Der Mann wurde von Beamten der sächsischen Polizei und des Bayerischen Landeskriminalamts verhaftet, wobei ein Haftbefehl eines Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs vom 3. Mai vollstreckt wurde. Der Beschuldigte wurde noch am Freitagmittag direkt in Karlsruhe vorgeführt. Der Vorwurf lautet Mitgliedschaft in ausländischen Terrorvereinigungen. Seine Wohnung wurde durchsucht. Eine Terrorgefahr soll von ihm aktuell nicht ausgegangen sein, es wurde auch nicht angegeben, wie man ihm auf die Spur gekommen war.

(dpa)