Türkei: Weitere 107 Richter und Staatsanwälte entlassen

In der Türkei sind am Freitag Fernsehberichten zufolge 107 weitere Richter und Staatsanwälte in Zusammenhang mit dem gescheiterten Militärputsch im vergangenen Juli entlassen worden. Gegen sie seien Haftbefehle erlassen worden, meldeten mehrere türkische Sender.

Es war die dritte größere Verhaftungswelle nach dem Verfassungsreferendum Mitte April, bei dem sich Präsident Recep Tayyip Erdogan mehr Macht gesichert hat.

Seit dem Putschversuch wurden rund 145.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes entlassen oder suspendiert, darunter mehr als 4200 Richter und Staatsanwälte. Mehr als 40.000 Menschen wurden verhaftet. Ihnen werden Verbindungen zum Prediger Fethullah Gülen zur Last gelegt, den die Regierung als Drahtzieher hinter dem Umsturzversuch vermutet.

(APA/Reuters)