Ukraine-Kriegsverbrechen: Ex-Kamerad verteidigt Vorarlberger

Ein ehemaliger Mitkämpfer eines in Polen gefassten mutmaßlichen österreichischen Kriegsverbrechers verteidigt den Festgenommenen. Benjamin F. sei Ende Juli 2016 nicht direkt an Kämpfen in der Ostukraine beteiligt gewesen, sondern habe als "kämpfender Sanitäter" ("Tactical Medic") Leichen geborgen und abtransportiert, sagte der Kamerad, der anonym bleiben wollte, dem Nachrichtenmagazin "profil". Dabei sollen die Fotos entstanden sein, die zeigen, wie der 25-Jährige in einem Schützengraben mit verstümmelten Leichen posiere, sagte der Mitkämpfer weiter. Die Angaben des Mannes konnten von "profil" laut Vorausbericht allerdings nicht unabhängig überprüft werden.

Laut dem Mann sei eine Aufklärungseinheit des 11. Bataillons der ukrainischen Armee, der F. vergangenes Jahr beigetreten war, Ende Juli 2016 nahe der Stadt Popasna in Lugansk in schwere Gefechte mit pro-russischen Separatisten verwickelt gewesen. Die Auseinandersetzungen forderten mehrere Menschenleben auf beiden Seiten. "Mit ihrem Tod hat Ben nichts zu tun", beteuerte der Mitkämpfer des Vorarlbergers demnach: "Die waren schon gestorben, und keiner hat irgendeinen Scheiß mit ihnen angestellt." Die Verstümmelungen an den Toten seien vielmehr durch Schüsse und Granatenexplosionen im Gefecht verursacht worden.

Auch ein Sprecher des rechtsextremen ukrainischen Prawyj Sektor erklärte am Samstag, dass der Österreicher als Sanitäter tätig war. F. habe zwar nicht ihrem militärischen Verband (DUK PS) angehört, aber "er war Freiwilliger in diesem 11. Bataillon (der 59. Brigade der ukrainischen Streitkräfte, Anm.) als Sanitäter und hat sich dann als Soldat diesem Bataillon angeschlossen. Im Kohlebergwerk Butiwka (Butowka) hat er ungefähr 30 Menschen gerettet, die unter Beschuss gekommen waren, sagte Artjom Skoropadski vom Prawyj Sektor gegenüber der Austria Presseagentur und meinte: "Der Typ ist ein echter Held."

In Polen in Haft

F. sitzt derzeit in Polen in Haft. Er war vergangenes Wochenende verhaftet worden, als er Polen in Richtung der Ukraine verlassen wollte. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hatte aufgrund des Vorwurfs wegen "Kriegsverbrechen gegen Personen" im Ukraine-Konflikt einen Europäischen Haftbefehl gegen den Österreicher ausgestellt. Dem 25-Jährigen wird vorgeworfen, Zivilisten und Soldaten, "die sich bereits ergeben hatten", getötet zu haben. Seine Auslieferung an Österreich wird in ein paar Wochen erwartet.

>>> Bericht im "profil"

(APA)