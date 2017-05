Eine Attraktion namens Angela Merkel

Im Vergnügungspark in Sierksdorf an der Ostsee gibt es an diesem Nachmittag eine neue Attraktion. Vorübergehend. Sie misst 1,65 Meter, trägt – wie immer – einen Blazer, Farbe rosa, und hat – wie immer häufiger – gute Laune. „Die hab ich mir aber größer vorgestellt“, sagt ein Mädchen kichernd über Kanzlerin Angela Merkel. „Sieht aus wie im Fernsehen“, urteilt ein Mann mit tiefer norddeutscher Stimme. Hier in Schleswig-Holstein wählen sie heute einen neuen Landtag. Und deshalb ist die wahlkämpfende Kanzlerin im Hansa-Park zu begutachten am CDU-Familientag. Auch Flüchtlinge wollen einen Blick erhaschen. „Frau Merkel“, ruft ein syrischer Bub, als sie eine Torte anschneidet. Irgendwann sitzt Merkel im größten Strandkorb der Welt, Hände gefaltet. Das Bild passt. Es heißt ja, sie sitze alles aus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.05.2017)