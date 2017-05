Lawrow und Tillerson treffen sich am Mittwoch in Washington

US-Außenminister Rex Tillerson und sein russischer Kollege Sergej Lawrow treffen sich bereits an diesem Mittwoch in Washington. Ursprünglich war die Begegnung erst für Donnerstag am Rande des Arktischen Rates in Fairbanks (US-Bundesstaat Alaska) vorgesehen, wohin Lawrow weiterreisen wird.

Die beiden Chef-Diplomaten wollen über die Lage in Syrien und in der Ukraine beraten. Ferner soll es um bilaterale Angelegenheiten zwischen den USA und Russland gehen. Auch das russische Außenministerium bestätigte den Gesprächstermin am Mittwoch.

Tillerson wolle mit Lawrow über Schritte beraten, wie in Syrien humanitäre Hilfe geleistet und eine politische Lösung des Konfliktes in dem Bürgerkriegsland vorbereitet werden könne. Der Konflikt in der Ost-Ukraine solle durch die volle Umsetzung des Minsker Abkommens erfolgen. Beide Seiten müssten darauf hinwirken, dass die Gewalt ein Ende nehme.

(APA/dpa)