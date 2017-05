Dutzende Verletzte bei Autobomben-Anschlag in Thailand

Die erste Bombe explodierte vor dem Eingang der "Big C" Shopping Mall. Eine zweite Detonation folgte, als die Umstehenden flüchteten. Mindestens 42 Menschen wurden verletzt, als vor einem Einkaufszentrum in der Stadt Pattani im Süden Thailands zwei Autobomben in die Luft gingen.

Die Detonationen ereigneten sich in der südlichen Provinz Pattani im Bezirk Muang. Laut Polizei handelte es sich um mindestens zwei Sprengsätze. Der Täter konnte angeblich flüchten. In Muang kommt es seit 2004 immer wieder zu Anschlägen von islamistischen und separatistischen Gruppierungen.