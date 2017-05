Dutzende Verletzte bei Autobomben-Anschlag in Thailand

Bei einem Bombenanschlag auf einen Supermarkt im südthailändischen Pattani sind Polizeiangaben zufolge 42 Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen seien in einem kritischen Zustand, teilten die Behörden am Dienstag mit. Die Polizei vermutete muslimische Extremisten hinter dem Anschlag. Der Täter sei vermutlich vor der Detonation geflüchtet. Im vergangenen Sommer war in Pattani - etwa 1000 Kilometer südlich von Bangkok - ein Bombenanschlag auf ein Hotel verübt worden, bei dem ein Mensch getötet und 30 verletzt worden waren.

Nach Angaben eines Polizeisprechers detonierte zunächst vor dem Einkaufszentrum ein kleiner Sprengsatz, der niemanden verletzte. Wenige Minuten später sei dann eine größere Autobombe in die Luft gegangen. Auf einer Video-Aufnahme, die sich im Internet verbreitete, ist eine mächtige Explosion zu sehen. Über Todesopfer war zunächst nichts bekannt.

Im überwiegend muslimischen Süden Thailands kämpfen Separatisten gegen die Streitkräfte. Seit Jahresanfang haben die Angriffe in den Gebieten nahe der Grenze zu Malaysia zugenommen. Erst vor kurzem hatte die Regierung das Angebot zu Friedensgesprächen einer der größten Rebellen-Gruppen zurückgewiesen, das an die Bedingung der Einbeziehung einer internationalen Vermittler- oder Beobachtergruppe geknüpft war. Seit Beginn des Konfklikts im Jahr 2004 sind im Süden des Landes 6500 Menschen getötet worden. Die meisten Thailänder sind Buddhisten.

(APA/Reuters/dpa)