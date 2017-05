Jemen: Eine "ganze Generation" verhungere

Angesichts der dramatischen Lage im Bürgerkriegsland Jemen befürchten die Vereinten Nationen die Vertreibung hunderttausender weiterer Menschen. "Zwischen 100.000 und einer halben Million Menschen könnten vertrieben werden, während sich der Konflikt und die humanitäre Situation weiter verschärfen", sagte Shabia Mantoo, Sprecherin des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, am Mittwoch in Hodeida.

"Die humanitäre Situation verschlechtert sich, selbst wenn sich der Konflikt nicht verstärkt", sagte Mantoo. In Hodeida seien vermehrt bettelnde Kinder und Frauen auf den Straßen zu sehen. In die Hafenstadt im Westen des Landes waren in den vergangenen beiden Jahren vor allem Menschen aus den weiter südlich gelegenen Städten Tais und Mokka (Mocha, Al-Mucha) geflüchtet.

Die Stadt Hodeida am Roten Meer ist der wichtigste Ankunftsort für humanitäre Hilfe im Jemen. Sie wird von den Houthi-Rebellen kontrolliert. Derzeit herrscht Sorge vor einer Offensive der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition zur Rückeroberung der Stadt.

Schwerste Versorgungskrise weltweit

Im Jemen kämpfen seit Anfang 2015 Truppen des sunnitischen Präsidenten Abd-Rabbu Mansour Hadi gegen schiitische Houthi-Rebellen und andere Gruppen, die dem ehemaligen Präsidenten Ali Abdallah Saleh die Treue halten. Seit März 2015 fliegt die Militärkoalition Luftangriffe gegen mutmaßliche Stellungen der Rebellen. Seitdem wurden nach UNO-Angaben mehr als 7.700 Menschen getötet, Millionen Jemeniten ergriffen die Flucht.

Die Not der Zivilbevölkerung ist dramatisch. Nach Einschätzung des Norwegischen Flüchtlingsrates (NRC) herrscht im Jemen die schwerste Versorgungskrise weltweit. Ende April richtete UNO-Generalsekretär Antonio Guterres einen Hilfsappell an die internationale Staatengemeinschaft: Eine "ganze Generation" sei dabei zu verhungern.

(APA)