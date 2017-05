Fünf UNO-Soldaten in Zentralafrikanischer Republik gefallen

Nach einem Angriff auf einen Konvoi der UNO-Friedenstruppe in der Zentralafrikanischen Republik ist ein fünfter Blauhelmsoldat tot aufgefunden worden. Es sei der bisher schwerste Angriff auf die Friedenstruppe in dem Land, erklärte die UN-Mission. Der Leiter der UN-Friedenseinsätze, Jean-Pierre Lacroix, wurde noch am Freitag zu einer Trauerfeier in der Hauptstadt Bangui erwartet.

Die UN machten Kämpfer der christlichen Anti-Balaka-Miliz für den Angriff auf einen Konvoi bei Bangassou, rund 500 Kilometer östlich Banguis nahe der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo, verantwortlich. Das Gefecht hatte bereits am Dienstag stattgefunden, dabei waren drei Kambodschaner und ein Marokkaner gefallen. Der vierte Tote wurde am Donnerstag im Busch gefunden. Acht Blauhelmsoldaten waren bei dem Angriff verletzt worden. Laut eines UN-Sprechers seien auch acht Angreifer erschossen worden, die übrigen flohen.

Die Zentralafrikanische Republik gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Ende 2012 rutschte das Land (vermutlich rund fünf Millionen Einwohner) in einen Bürgerkrieg, in dem sich Milizen der christlichen Mehrheit und der muslimischen Minderheit gegenüberstehen. Präsident François Bozizé (70) wurde im Frühjahr 2013 von einer muslimischen Rebellenkoalition gestürzt und floh ins Ausland, die Lage im Land wurde dramatisch. Ende 2013 griffen französische Truppen ein, wenig später Einheiten unter EU-Kommando (darunter etwa Franzosen, Spanier, Portugiesen, Italiener) sowie ein afrikanisches Interventionskorps, das 2014 in der UNO-Truppe "Minusca" aufging, die heute etwa 11.000 Soldaten und 2000 Polizisten umfasst.

Schließen Kämpfer der christlichen Anti-Balaka-Miliz – Reuters

Die Islamistenkoalition stellte bis Anfang 2014 den Präsidenten, der unter dem Druck afrikanischer Länder, Frankreichs und der einströmenden fremden Truppen die Macht abgab. Ihm folgte als Interimspräsidentin die unabhängige und westlich orientierte Bürgermeisterin von Bangui, Catherine Samba-Panza (heute 62), im März 2016 wurde Faustin-Archange Touadéra (60), ein international renommierter Mathematikprofessor, zum neuen Präsidenten gewählt. Die Gewalt zwischen den religiösen Milizen konnte jedoch bisher nicht abgestellt werden, zumal die nationalen Streitkräfte nur rund 4500 bis 6000 zählen und schlecht ausgerüstet sind.

Knapp 900.000 Menschen sind nach UN-Angaben auf der Flucht, 2,2 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.

