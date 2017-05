Nato-Vizechefin: "Brauchen mehr EU, mehr Nato und mehr EU-Nato"

Nato-Vizegeneralsekretärin Rose Gottemoeller hat sich für eine Stärkung von EU und Nato ausgesprochen und für eine engere Zusammenarbeit der beiden Organisationen plädiert. "Wir brauchen mehr EU, mehr Nato und mehr EU-Nato. Wir brauchen all das in diesem Moment in der Geschichte Europas", sagte Gottemoeller am Samstag auf einer Konferenz in der estnischen Hauptstadt Tallinn.

"Wir stehen so vielen Herausforderungen gegenüber, ausgehend nicht nur von einem neu aggressiven Russland, sondern auch von den Bedrohungen durch den gewalttätigen Extremismus, den Terrorismus, der daraus hervorgehe", so die Vizegeneralsekretärin. Trotz bestehender kultureller Unterschiede zwischen EU und Nato habe sie einen Wandel in der Zusammenarbeit festgestellt. "Die beiden Institutionen haben begonnen, viel pragmatischer und reibungsloser zusammenzuarbeiten, als sie es historisch taten", erklärte die US-Amerikanerin.

Die Mitgliedstaaten der EU und des Nordatlantikpaktes hatten Ende 2016 ein 42-Punkte-Progamm zur stärkeren Kooperation beschlossen. "Die Umsetzung geht voran. Wir sehen, dass sich daraus echte Projekte abzuzeichnen beginnen", sagte die NATO-Vizechefin.

Gottemoeller besuchte in Estland auch das von Großbritannien geführte NATO-Bataillon in dem Baltenstaat. Rund 150 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt sind dort etwa 1.000 Soldaten stationiert.

(APA/dpa)