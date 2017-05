Iran: Erzkonservative verbünden sich gegen Rouhani

Der Teheraner Bürgermeister Mohammad Bagher Ghalibaf hat am Montag seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im Iran zurückgezogen. Mit diesem Schritt will Ghalibaf dem Kleriker und Spitzenkandidaten des erzkonservativen Lagers Ebrahim Raissi den Rücken stärken.

Der Ex-Polizeichef galt neben Raissi als einer der aussichtsreichsten Herausforderer von Amtsinhaber Hassan Rouhani, der eine zweite Amtszeit anstrebt. "Ich sollte eine wichtige Entscheidung treffen, um die Einheit der revolutionären Kräfte zu bewahren", sagte Ghalibaf gegenüber der Nachrichtenagentur ISNA. Demnach rufe er nun alle seine Unterstützer auf, seinen "Bruder" Raissi dabei zu helfen, die Wahl zu gewinnen.

Raissi ist Kleriker und Jurist und Spitzenkandidat des erzkonservativen Lagers. Nach der Revolution kam er in die Judikative und stieg dort bis Generalstaatsanwalt sowie zum Vizechef auf. Im vergangenen Jahr wurde er zum Leiter des Mausoleums des sechsten schiitischen Imams Resa in Majhad ernannt, was im Iran als eines der prestigeträchtigsten Ämter gilt. Es wird auch spekuliert, dass Raissi Nachfolder des obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei werden könnte. Als Politiker ist er ein unbeschriebenes Blatt, genießt jedoch bei der Wahl die volle Unterstützung des einflussreichen Klerus.

Das erzkonservative Lage hat neben Raissi noch Mostafa Agha Mirsalim im Rennen um die Präsidentschaft. Dem Professor an der Amir-Kabir-Universtität in Teheran werden allerdings kaum Chancen eingeräumt.

