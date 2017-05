Iran: Reformer-Kandidat zieht zu Gunsten Rohanis zurück

Irans Vize-Präsident Eshagh Jahangiri hat erwartungsgemäß seine Kandidatur für die Präsidentenwahl am Freitag zurückgezogen und zur Wahl von Amtsinhaber Hassan Rohani aufgerufen. "Bei der Präsidentenwahl werde ich für Herrn Rouhani stimmen", sagte der Reformer am Dienstag laut der Nachrichtenagentur Isna. Es war allgemein angenommen worden, dass Jahangiri mit seiner Kandidatur vor allem Rohani unterstützen wollte.

Der Reformer hatte in den Fernsehdebatten die konservativen Herausforderer des Präsidenten scharf angegriffen und die Politik des Amtsinhabers vehement verteidigt. Nachdem am Montag Teherans konservativer Bürgermeister Mohammed Bagher Ghalibaf seine Kandidatur zurückgezogen hatte, bleiben nun noch drei Kandidaten im Rennen: Rohani und die beiden Konservativen Ebrahim Raisi und Mostafa Mirsalim.

Rohani geht als Favorit in die Wahl am Freitag, doch hat sich der 56-jährige ehemalige Justizfunktionär Raisi zu einem ernstzunehmenden Herausforderer entwickelt. Raisi verspricht mehr soziale Gerechtigkeit und wirft Rohani vor, die Armen und Arbeitslosen zu vernachlässigen. Auch will er mit dessen Politik der wirtschaftlichen Öffnung und des Ausgleichs zum Westen brechen und verspricht eine "Widerstandswirtschaft".

(APA/AFP)