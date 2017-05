Iran: Der Moderate setzt sich deutlich durch

Amtsinhaber Hassan Rohani hat nach Angaben des Innenministeriums die Präsidentenwahl im Iran gewonnen. Nach Auszählung fast aller Stimmen setzte sich der 68-Jährige mit rund 57 Prozent der Stimmen gegen seinen erzkonservativen Gegenkandidaten Ebrahim Raissi durch, wie das Ministerium am Samstag mitteilte.

Auch das staatliche Fernsehen des Iran hat Präsident Rohani bereits zur Wiederwahl gratuliert. Demnach erhielt der 68-Jährige 22,8 Millionen Stimmen, Raissi kam auf 15,5 Millionen.

Bei der Wahl im Iran am Freitag ging es um den künftigen Kurs des Gottesstaates: Rohani steht für die Öffnung, Raissi, der Spitzenkandidat des Klerus, für die Abschottung des Landes. Die anderen beiden Kandidaten galten als chancenlos.

Die Wahllokale waren erst in der Nacht geschlossen worden. Wegen des großen Andrangs hatte das Innenministerium die Abstimmung um mehrere Stunden verlängert.

Mehr als 56 Millionen Iraner waren aufgerufen zu bestimmen, ob sie Präsident Ruhani eine zweite Amtszeit geben oder einen politischen Wechsel wollen. Der Reformer und moderate Kleriker Rohani galt zwar als Favorit, aber Raissi genoss die Unterstützung des Klerus sowie der staatlichen Medien.

"Schwere Niederlage" für "religiösen Faschismus"

Die Präsidentin des exiloppositionellen Nationalen Widerstandsrates Iran (NWRI), Maryam Rajavi, sieht im Ausgang der Präsidentschaftswahlen eine "schwere Niederlage" für den Obersten Geistlichen Führer Ali Khamenei. Es sei ihm nicht gelungen, den Urnengang in seinem Sinne zu manipulieren und den erzkonservativen Kandidaten Raissi an die Macht zu bringen.

Dies sei ein Anzeichen dafür, dass sich das Regime seinem Ende nähere, erklärte Rajavi in einer Aussendung am Samstag. Der "religiöse Faschismus" im Iran werde bis zu seinem Sturz fortbestehen. Der wiedergewählte Präsident Rohani sei weder willens noch in der Lage, die Grundlagen und das Verhalten des Regimes zu ändern. Der massive wirtschaftliche und soziale Verfall werde weitergehen, ebenso Unterdrückung und Niederschlagung oppositioneller Bewegungen, so Rajavi.

Das Regime sei aufgrund innerer Machtkämpfe geschwächt. In Rohanis zweiter Amtszeit werde die wachsende Krise fortbestehen und sich der Machtkampf intensivieren. Letzterer sei Ausdruck der Unfähigkeit des Regimes, die dringendsten sozialen Probleme zu lösen und der wachsenden Unzufriedenheit zu begegnen, meinte die NWRI-Chefin.

Ein Abstimmung für das Atomabkommen

Die Bürger setzten auf Rohanis Versprechen, das Land weltoffener und liberaler zu machen und die von Sanktionen geplagte Wirtschaft wieder anzukurbeln. In seiner Amtszeit schloss er mit den USA und anderen Weltmächten eine Vereinbarung zur Beschränkung des iranischen Atomprogramms. Im Gegenzug wurden die meisten Wirtschaftssanktionen aufgehoben.

Rohanis Herausforderer Raissi argumentierte im Wahlkampf, dass sich die Wirtschaftslage nicht wie erhofft deutlich verbessert habe und die kleinen Erfolge bei den armen Schichten nicht angekommen seien. Er warf Rohani Missmanagement vor und versprach in den Armenvierteln Jobs und Sozialhilfe. Das Atomabkommen hat nach seiner Darstellung nur den Gegnern Irans genutzt. Der 56-jährige Raissi ist ein enger Vertrauter des geistlichen und politischen Führers, Ayatollah Ali Khamenei. Auch wenn sich Khamenei aus dem Wahlkampf weitgehend herausgehalten hat, galt es als sicher, dass er lieber Raissi auf dem Präsidentenstuhl sehen würde.

(APA/dpa)