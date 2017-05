Sturm: Feuerwehren mussten Motorjacht auf Donau in NÖ bergen

Im Zusammenhang mit dem heftigen Sturm in Niederösterreich mussten Feuerwehren am Samstag in der Früh auf der Donau unterhalb des Kraftwerkes Greifenstein (Bezirk Tulln) eine Motorjacht flott machen. Das neun Tonnen schwere Boot dürfte sich losgerissen haben und war auf eine Sandbank aufgelaufen, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando NÖ. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden.

Laut Resperger hatte das Boot im Greifensteiner Donau-Altarm geankert. Es dürfte wegen des heftigen Sturms in der Nacht unbemerkt abgetrieben sein und blieb in der Folge an der Sandbank hängen. Gegen 6.30 Uhr wurden die FF Korneuburg und Kritzendorf alarmiert, die mit 35 Mann ausrückten. Nachdem der Antrieb händisch freigeschaufelt worden war, wurde die Motorjacht mit Hebekissen angehoben und von Arbeitsbooten der Feuerwehr ins tiefe Wasser gezogen.

OÖ: Werbeballon in Oberleitung

Der Sturm sorgte auch in Oberösterreich für kleinere Probleme. Ein vom Sturm verwehter Werbeballon hat am Freitagabend in Traun die Straßenbahn für eine Stunde lang lahmgelegt. Der gelbe Ballon im Durchmesser von etwa zwei Metern hatte sich laut Polizeibericht mit seinem mehreren Meter langen Seil in der Oberleitung verfangen. Die Strecke wurde umgehend gesperrt. Der verständigte "Oberleitungstrupp" konnte den Ballon aber rasch entfernen.

Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, weder an der Oberleitung noch an der Straßenbahngarnitur entstanden Schäden. Die Strecke war während des Einsatzes komplett gesperrt.

(APA)