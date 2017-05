Trump in Israel: "Iran darf niemals Atomwaffe haben"

US-Präsident Donald Trump hat während seines Besuchs in Israel den Versuch einer Isolierung des Irans weiter vorangetrieben. "Der Iran darf niemals eine Atomwaffe haben", sagte Trump am Montag in Jerusalem nach einem Treffen mit Staatspräsident Reuven Rivlin. Iran müsse das Anfachen und die Unterstützung des Terrorismus beenden, forderte Trump.

Trump warf dem Iran zudem Unterstützung von "Terroristen" vor. Der Iran solle "mit der Finanzierung, der Ausbildung und der Ausrüstung von Terroristen und Milizen" umgehend aufhören, sagte Trump im Beisein von Israels Präsident. Ähnlich hatte sich Trump bereits bei seinem Besuch am Wochenende im saudi-arabischen Riad geäußert, dem Beginn seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident.

Am Donnerstag hatte Trump weitere Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm angeordnet. Entgegen früheren Drohungen hält er bisher allerdings an dem Atomabkommen mit dem Iran fest, das er im Wahlkampf heftig kritisiert hatte. Das Abkommen führte im Jänner 2016 zur Aufhebung der im Atomstreit verhängten Sanktionen gegen den Iran.

Trump als Friedensstifter?

"Wahrhaft historisch" nannte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den Besuch zur Begrüßung. Trump selbst, Präsident Reuven Rivlin, Netanjahu: Alle bemühen sie in ihren kurzen Ansprachen das Wort vom Frieden. Trump sieht eine seltene Chance für die ganze Region, betont, das gehe nur gemeinsam! Schon vor Wochen zeigte er sich in Washington überraschend sicher, Frieden in Nahost sei vielleicht doch nicht ganz so schwierig, wie das manche Leute gedacht hätten. Der selbst erklärte Großmeister schwierigster Verhandlungen will auf alle Fälle einen "Deal" für Nahost erreichen.

Dafür, das sagt er allerdings auch, brauche man zwei willige Partner. Das könnte nur eines der Probleme sein, sind doch der Akteure in diesem Teil der Welt viele. Der Friedensprozess steht still, der Konflikt ist verkeilt und verfahren.

Israels rechtes Lager hatte Trump nach dessen Wahlsieg euphorisch gefeiert. Doch Trump scheint in zentralen Nahost-Fragen auf den Kurs seines Vorgängers Barack Obama umgeschwenkt zu sein. Dessen Verhältnis zu Netanjahu war unverhohlen negativ. Das ist bei Trump ganz anders. "Wir lieben Israel", sagt er zur Ankunft. Aber: Auch er forderte von Israel Zurückhaltung beim Siedlungsbau. Seine groß angekündigte Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem steht inzwischen nicht mehr auf der Tagesordnung.

Trump besucht zwar als erster amtierender US-Präsident die Klagemauer in Jerusalems Altstadt - das hat große Symbolkraft. Doch der Besuch wurde zuvor als privat deklariert, damit Israel ihn nicht als Zeichen für seinen Anspruch auf ganz Jerusalem als seine ewige, unteilbare Hauptstadt werten kann.

Palästinenser-Proteste

Und Trumps Besuch wird von lautstarken Protesten von Palästinensern im Westjordanland begleitet. Bei Auseinandersetzungen mit israelischen Sicherheitskräften wurden dutzende Menschen verletzt. Dies teilte der palästinensische Rettungsdienst am Montag mit. Die Palästinenser forderten bessere Haftbedingungen für rund 1000 Häftlinge in israelischen Gefängnissen, die sich seit mehr als einem Monat im Hungerstreik befinden. Ein Komitee zur Unterstützung der Häftlinge rief für diesen Dienstag zu einem "Tag des Zorns" auf, wenn Trump in Bethlehem Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas treffen will.

Zur Unterstützung der hungerstreikenden Häftlinge legten am Montag im Westjordanland die Menschen die Arbeit nieder, Schulen blieben geschlossen, Busse fuhren nicht. Die Palästinenser protestieren mit dem Hungerstreik unter anderem gegen die sogenannte Administrativhaft. Dabei werden die Betroffenen für Zeiträume von jeweils sechs Monaten, die beliebig oft verlängert werden können, ohne Anklage "aus Sicherheitsgründen" festgehalten. Nach Angaben der Gefangenenorganisation Addameer sitzen insgesamt rund 6.300 Palästinenser in Haft.

(APA/AFP/dpa)