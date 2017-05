Wie Erdoğans Zirkel immer kleiner wird

Wien/Ankara. Nach außen hin ist die Partei straff, einstimmig, durchorganisiert. Das hat die in der Türkei regierende AKP am Sonntag erneut bewiesen, als sie den Präsidenten, Recep Tayyip Erdoğan, nach dem Verfassungsreferendum offiziell wieder zum Parteichef wählte. Wieder eine diszipliniert durchgeführte Veranstaltung, Bilder zeigen die stramm stehenden Teilnehmer, Erdoğan erhielt 96 Prozent Zustimmung. Während regierungskritische Kommentatoren angesichts der Bilder nordkoreanische oder machiavellistische Verhältnisse auf die Türkei zukommen sehen, fragen sich andere: Ist die Partei wirklich so geeint, wie sie sich gibt?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.05.2017)