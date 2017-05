Papst zeigt Trump die Sixtinische Kapelle

Der Papst wird den US-Präsidenten Donald Trump am Mittwochvormittag im Vatikan empfangen und ihn dabei aiuch Sixtinischen Kapelle zeigen. Wie italienische Medien berichteten, werden Trump und seine Frau Melania auch die Peterskirche besuchen.

Schärfste Sicherheitsvorkehrungen gelten in Rom und rund um den Vatikan für den 20-stündigen Besuch Trumps, der am Dienstagabend auf dem römischen Flughafen Fiumicino erwartet wird. Der US-Präsident wird in der Villa Taverna, der Residenz des italienischen US-Botschafters logieren.

Am Mittwoch gilt ein Demonstrationsverbot in ganz Rom. Am Dienstagabend ist jedoch ein Sitzstreik gegen Trump auf der Piazza Bologna nach dem Slogan "Rome Resists" geplant. Die Innenstadt wurde in fünf rote Zonen geteilt. Strengere Kontrollen werden auch bei Sehenswürdigkeiten, in öffentlichen Verkehrsmitteln wie U-Bahn-Stationen, Bahnhöfen und dem Flughafen, sowie wichtigen Institutionen durchgeführt.

Nach seinem Besuch beim Papst wird Trump am Mittwoch den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella sowie Premier Paolo Gentiloni treffen. Trumps Tochter Ivanka wird den Sitz der katholischen Basisgemeinschaft Sant'Egidio , die in der Flüchtlingshilfe tätig ist, im römischen Viertel Trastevere besuchen. In diesem Zusammenhang wird sie an einem Seminar zum Thema Menschenhandel teilnehmen. First Lady Melania Trump wird indes das vatikanische Kinderkrankenhaus "Bambin Gesu" besuchen.