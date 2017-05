Britische Polizei fahndet nach Bombenbauer von Manchester

Der Selbstmordattentäter von Manchester war den britischen Sicherheitsbehörden bereits vor der Tat bekannt. "Er ist jemand, den sie gekannt haben", sagte Innenministerin Amber Rudd am Mittwoch dem Radiosender BBC. Der 22-jährige Salman Abedi sei zwar amtsbekannt, doch nicht Teil einer aktiven Ermittlung gewesen, berichtet der "Guardian". Die Behörden hätten ihn als Randfigur eingeschätzt, von der kein hohes Sicherheitsrisiko ausging.

Doch Abedi dürfte Teil eines größeren Netzwerkes gewesen sein, sagte Rudd am Mittwoch. Die Ausführung des Anschlags sei "anspruchsvoller gewesen als einige der Anschläge, die wir davor erlebt haben." Dies deute darauf hin, dass Abedi "wahrscheinlich nicht alleine gehandelt" habe. "Ich bin sicher, dass wir bei Abschluss dieser Ermittlungen mehr herausfinden werden."

So ist die Suche nach Hintermännern voll im Gang. Die Ermittler suchten nach Komplizen, die Abedi dabei geholfen haben könnten, die Bombe zu basteln, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine anonyme Quelle. "Eine Bombe dieser Art zu bauen, verlangt ein gewisses Level an Expertise und Kompetenz", sagte der mit der Angelegenheit Vertraute. Daher konzentrierten sich die Ermittlungen auf ein mögliches Netzwerk.

Am Mittwoch nahm die Polizei im Süden von Manchester drei weitere Personen fest. Schon am Dienstag führte die Polizei mehrere Razzien in Verbindung mit dem Attentat durch. Dabei wurde ein 23-Jähriger festgenommen. Auch Abedis Bruder sei in Gewahrsam, berichtet BBC. Welche Rolle die vier Verdächtigen bei der Bluttat gespielt haben könnten, blieb zunächst offen.

Abedi reiste offenbar nach Syrien

Denn noch sei die Terrorgefahr nicht gebannt, gab Premierministerin Theresa May Dienstagabend bekannt - im Gegenteil: Großbritannien hob erstmals seit 2007 die Terror-Warnstufe an. Dies bedeute, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könne. Die Bedrohungslage werde auf Basis der Ermittlungen nun als kritisch eingestuft, sagte May in einer Fernsehansprache nach einer Sitzung des Sicherheitsrats. Die Zudem habe die Polizei die Unterstützung durch die Streitkräfte beantragt, sagte May. Rudd zufolge werden 3800 Soldaten eingesetzt, um Polizisten zu entlasten, damit diese Kontrollgänge und Ermittlungen vornehmen können.

1994 in Manchester geboren, wuchs Abedi in einem religiösen Umfeld auf. Seine libyschen Eltern waren als Kritiker von Machthaber Muammar al-Gaddafi aus ihrem Heimatland nach Großbritannien geflohen. Die fünfköpfige Familie - Salman hatte einen Bruder und eine Schwester - war eng in der Gemeinde einer Moschee in Didsbury, einem Stadtteil von Manchester, verankert. Jahrelang hatte Abedis Vater dort zum Gebet aufgerufen. Auch Salman und sein Bruder Ismail gingen zum Gebet in die Moschee im Süden der Stadt mit einer der größten libyschen Gemeinschaften in Großbritannien.

Was bedeutet die höchste Terrorwarnstufe? Großbritannien hat am Dienstag erstmals seit zehn Jahren die Terrorwarnstufe auf das höchste Niveau ("critical threat level") angehoben. Das Gemeinsame Terrorabwehrzentrum JTAC beim britischen Inlandsgeheimdienst MI5 hat diese Entscheidung getroffen, weil es ein unmittelbar bevorstehendes weiteres Attentat für möglich hält. Das JTAC setzt sich aus Experten für Terrorabwehr von Regierung, Polizei und Sicherheitsdiensten zusammen. Das Militär kann nun die Polizei bei Wachaufgaben entlasten und so mehr Polizeistreifen ermöglichen. Auch bei Großereignissen wie Konzerten oder Sportveranstaltungen können Soldaten die Beamten unterstützen. Die militärischen Kräfte stehen dabei unter dem Kommando der Polizei. Die Regierung hat die höchste Sicherheitsstufe in den vergangenen knapp elf Jahren zwei Mal ausgerufen - im August 2006 und im Juni 2007. Die Stufe galt jeweils aber nur wenige Tage.

Das Elternpaar dürfte mittlerweile wieder nach Libyen zurückgekehrt sein. Auch Abedi selbst hielt sich vor kurzem in Libyen auf, war aber vor wenigen Tagen wieder nach London gekommen. Er sei wahrscheinlich in Syrien gewesen, sagte der französische Innenminister Gérard Collomb am Mittwoch. Der Brite habe sich "plötzlich nach einer Reise nach Libyen und dann wahrscheinlich nach Syrien radikalisiert und hat entschieden, diesen Anschlag zu begehen".

Alle Opfer identifiziert

Die Gemeindemitglieder der Moschee haben ein geteiltes Bild über den jungen Mann, der sein Studium abbrach und später in einer Bäckerei arbeitete, berichtet der "Guardian". Während ihn einige Bekannte als still, respektvoll und Jihadismus-Skeptiker beschreiben, hat Mohammed Saeed, ein führendes Gemeindemitglied, konträre Erinnerungen an Abedi.

Abedi habe ihn nach einer kritischen Predigt über die Terrormiliz Islamischer Staat und Terrorismus in Libyen im Jahr 2015 "mit Hass" betrachtet, erzählt er. Dabei sei die Moschee in Didsbury ein moderater Ort, der Muslime aus Arabien, Afrika, Asien und Europa begrüße.

Doch nach wie vor ist nicht bekannt, welche Motive hinter dem Selbstmordattentat Abedis auf ein Konzert von Teenie-Star Ariana Grande am Montag stecken könnten - die schwerste Terrorattacke in Großbritannien seit fast zwölf Jahren. Abedi riss 22 Menschen mit in den Tod. Unter den Opfern sind viele Kinder und Jugendliche, darunter ein achtjähriges Mädchen. Ein polnisches Paar, das seine beiden Töchter abholen wollte, kam dem polnischen Außenminister zufolge ebenfalls ums Leben.

Die Polizei in Manchester teilte am Mittwoch mit, man sei nun sicher, die Identität aller Todesopfer zu kennen. Die Familien seien kontaktiert und würden von Fachleuten betreut. Die Untersuchungen der Leichname werde aber noch vier bis fünf Tage in Anspruch nehmen. Erst danach könnten alle Opfer offiziell namentlich genannt werden.

