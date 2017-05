Manchester: Briten stoppen Informationsweitergabe an USA

Nach dem Anschlag von Manchester wächst der Ärger in Großbritannien über die Veröffentlichung von Informationen in den USA. Die Zeitung "Guardian" berichtete, Premierministerin Theresa May wolle sich beim Nato-Gipfel an diesem Donnerstag in Brüssel bei US-Präsident Donald Trump darüber beschweren. Dem Sender "Sky News" zufolge ist die Regierung in London "wütend" darüber, dass eine Reihe von Details zu den Ermittlungen durchgesickert sind. Daher stoppte die britische Polizei inzwischen die Weitergabe von Informationen zu dem Anschlag an die US-Behörden, berichtete "BBC".

Ein Sprecher der Behörde übte am Donnerstag scharfe Kritik an den Lecks. Der Austausch "sensibler Informationen" mit Partnerländern beruhe auf Vertrauen, sagte der Sprecher. "Wenn dieses Vertrauen missbraucht wird, dann untergräbt das unsere Beziehungen, und es untergräbt unsere Ermittlungen", kritisierte er. "Der Schaden ist umso größer, wenn es dabei um die nicht autorisierte Verbreitung potenzieller Beweismittel mitten in einer bedeutenden Anti-Terror-Ermittlung geht."

Am Dienstagabend hatten US-Medien den Namen des mutmaßlichen Selbstmordattentäters Salman Abedi veröffentlicht, ehe die britischen Behörden diese Information an die Öffentlichkeit trugen. Dies veranlasste die britische Innenministerin Amber Rudd zu einer Beschwerde bei den zuständigen US-Behörden. "Ich habe unseren Freunden gegenüber sehr klar gemacht, dass so etwas nicht mehr passieren darf", sagte Rudd am Mittwoch.

"New York Times" veröffentlichte Ermittlerfotos

Nach den Äußerungen der Ministerin veröffentlichte die "New York Times" dann Ermittlerfotos von einem Zünder, einem zerfetzten blauen Rucksack sowie von Nägeln und Schrauben aus der Bombe. Auch diese Dokumente waren offenbar Teil des Ermittlungsmaterials, das die britischen Geheimdienste ihren US-Partnerdiensten unter dem Siegel der Vertraulichkeit zukommen ließen.

Die Ermittler fahnden unterdessen auf Hochtouren nach dem Netzwerk, das hinter dem Attentäter von Manchester gestanden haben dürfte. Die Polizei geht davon aus, dass der 22-jährige Abedi bei dem Anschlag auf das Popkonzert der US-Sängerin Ariana Grande am Montag Komplizen hatte. Abedi war bei der Attacke ums Leben gekommen und hatte mit einem selbst gebauten Sprengsatz 22 Menschen in den Tod gerissen, darunter viele Kinder und Jugendliche. Mindestens 59 Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht, viele davon lebensgefährlich.

Auf der Suche nach den Hintermännern nahm die Polizei in der Nacht auf Donnerstag zwei weitere Männer fest. Eine Festnahme erfolgte nach Polizeiangaben vom Donnerstag im Vorort Withington, die zweite in Manchester. Eine ebenfalls zuvor festgenommene Frau wurde am frühen Donnerstagmorgen ohne Anklage wieder freigelassen. Damit sind im Zusammenhang mit dem Anschlag nun zehn Menschen festgesetzt, darunter in Libyen der Vater des mutmaßlichen Attentäters und sein Bruder. Dieser stehe im Verdacht, Beziehungen zum IS zu unterhalten und einen Anschlag in der libyschen Hauptstadt Tripolis geplant zu haben.

Bruder gesteht Verbindung zum IS

Der Zeitung "Independent" zufolge wurden bei einer Durchsuchung Sprengsätze gefunden, die möglicherweise für künftige Attentate genutzt werden sollten. Die Polizei gab bekannt, dass es bei einer Razzia zu einer kontrollierten Explosion gekommen sei.

Der festgenommene Bruder Abedis räumte ein, der Attentäter sei Mitglied der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) gewesen. Der IS hatte die Tat wenige Stunden nach dem Anschlag für sich reklamiert. Der 22-Jährige war dem britischen Geheimdienst bekannt. Medienberichten zufolge wurde Abedi 1994 in Manchester geboren und studierte in der nordenglischen Stadt. Seine Familie soll sehr religiös gewesen sein und sich in einer Moschee der Stadt engagiert haben. Einige Familienmitglieder sollen kürzlich nach Libyen zurückgekehrt sein.

Abedie dürfte auch Verbindungen nach Deutschland gehabt haben: Er sei vier Tage vor dem Attentat von Düsseldorf nach Manchester geflogen, berichteten das Magazin "Focus" und der britische Sender "Sky News" am Donnerstag übereinstimmend unter Berufung auf deutsche Sicherheitskreise. "Focus" zufolge war Abedi bereits 2015 in Deutschland und flog von Frankfurt nach Großbritannien. Zuvor sei er offenbar zur paramilitärischen Ausbildung in Syrien gewesen, habe Scotland Yard dem Bundeskriminalamt mitgeteilt. Das Magazin zitierte einen BKA-Experten, wonach geklärt werden müsse, ob der 22-Jährige in Syrien Personen kennengelernt habe, die er später in Nordrhein-Westfalen oder Hessen getroffen habe.

