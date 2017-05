EU und Trump bleiben auf Konfliktkurs

Mit einem lässigen Schulterklopfer verabschiedete sich US-Präsident Donald Trump nach seinem ersten Treffen mit den EU-Spitzen in Brüssel. Doch die Unterredung mit EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte etwas länger gedauert als geplant. Wohl auch, da der US-Präsident und die EU-Granden in mehreren Fragen auf Konfliktkurs bleiben.

"Einige Fragen bleiben offen, wie Klima und Handel", sagte Tusk nach der Verabredung. Außerdem gebe es keine gemeinsame Linie zu Russland. Einigkeit bestehe im Kampf gegen den Terrorismus und im Ukraine-Konflikt. "Und ich bin nicht zu 100 Prozent sicher, dass wir heute sagen können, wir hätten eine gemeinsame Position zu Russland." In der Ukraine-Politik scheine man aber auf einer Linie zu sein.

Seine Hauptbotschaft an Trump sei gewesen, dass fundamentale westliche Werte wie Freiheit, Menschenrechte und der Respekt der Menschenwürde die tiefe Bedeutung der Kooperation und Freundschaft zwischen der EU und den USA ausmachten. Diese Werte müssten vor Interessen in der Politik stehen.

Bei dem Treffen sei auch vereinbart worden, dass an einem gemeinsamen Aktionsplan zu den Handelsbeziehungen gearbeitet werde, wie eine Sprecherin von EU-Kommissionspräsident Juncker mitteilte. Juncker habe bei dem US-Präsidenten darauf gedrungen, die Handelsbeziehungen zu intensivieren, denn diese seien gewinnbringend für beide Seiten.

"Knallharte" Forderungen

Doch ein weiteres heikles Treffen steht am Donnerstag bevor: Zum ersten Mal wird Trump am Donnerstag auch an einem Gipfel der Nato teilnehmen. Der Amerikaner hatte das Militärbündnis lange als "obsolet" bezeichnet. Aber die europäischen Bündnisstaaten wissen, wie sie ihren Partner jenseits des Atlantik zufrieden stellen: Sie signalisierten unmittelbar vor dem Gipfel ihre Bereitschaft, sich wie vom US-Präsidenten gewünscht geschlossen gegen den internationalen Terrorismus zu engagieren.

Wo sich die Nato derzeit engagiert Seit dem Ende der ISAF-Mission in Afghanistan sind NATO-Truppen nirgendwo mehr auf der Welt im Kampfeinsatz. Es gibt nur noch Ausbildungs-, Stabilisierungs- und Überwachungseinsätze. Die wichtigsten im Überblick: AFGHANISTAN: Im Kampf gegen die radikalislamischen Taliban leistet die NATO seit zwei Jahren nur noch indirekte Unterstützung. Bis zu 13.576 Soldaten aus Bündnisstaaten und Partnerländern bilden derzeit im Rahmen der "Resolute Support Mission" afghanische Sicherheitskräfte aus. Aus Österreich sind derzeit zehn Soldaten im Rahmen der RSM in Afghanistan stationiert. KOSOVO: Die NATO-Sicherheitstruppe "Kosovo Force" (KFOR) wurde aufgestellt, um den Abzug der jugoslawischen Truppen und die Entmilitarisierung des Kosovo zu überwachen. Heute sind noch bis zu 4.500 Soldaten zur Friedenssicherung im Einsatz. Sie helfen unter anderem beim Aufbau kosovarischer Sicherheitstruppen. Hier ist Österreich mit 412 Bundesheer-Soldaten einer der größten Truppensteller. MITTELMEER: NATO-Kräfte überwachen seit den Terroranschlägen im Jahr 2001 den Schiffsverkehr in ausgewählten Seegebieten. Zuletzt wurde die Operation "Sea Guardian" gestartet. Sie darf auch die EU bei der Eindämmung illegaler Migration aus Afrika unterstützen. AIR POLICING: NATO-Staaten, die ihren eigenen Luftraum nicht ausreichend schützen können, werden bei Bedarf von Alliierten unterstützt. Zurzeit patrouillieren NATO-Jets beispielsweise im Luftraum über dem Baltikum. ANTI-IS-KAMPF: Im vergangenen Oktober hat die NATO damit begonnen, die internationale Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit Aufklärungsflügen zu unterstützen. Vor dem Gipfeltreffen verständigten sich die Mitgliedsstaaten darauf, dass die Allianz offiziell dem Bündnis beitreten wird. Damit könnte die NATO künftig als Kooperationsplattform genutzt werden. Zudem sollen das Ausbildungsprogramm für irakische Soldaten und der Einsatz von AWACS-Flugzeugen der Allianz ausgeweitet werden.

Im einzelnen machen die NATO-Staaten das zwar schon. Die Bündnispartner einigten sich jedoch darauf, dass die Militärallianz insgesamt offiziell der von den USA geführten Anti-IS-Koalition beitritt. Nur eine direkte Beteiligung an Kampfeinsätzen soll vorerst ausgeschlossen bleiben.

Der eigentliche Streitpunkt liegt jedoch woanders: Trump will die NATO-Partner auf höhere Verteidigungsaufgaben einschwören. Dies werde der Kern von Trumps Botschaft auf dem Gipfeltreffen der Militärallianz sein, kündigte US-Außenminister Rex Tillerson im Vorfeld an: "Ich denke, Sie können erwarten, dass der Präsident ihnen gegenüber knallhart sein wird."

Angst vor Trumps Klimapolitik

Trump werde die Bündnispartner erneut an ihren Beschluss erinnern, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Militäraufgaben auszugeben, kündigte Tillerson an. Die USA gäben vier Prozent für diese Zwecke aus, der Präsident wolle eine gerechtere Lastenverteilung einfordern. Deutschland gibt lediglich etwa 1,2 Prozent des BIP für das Militär aus.

Am Nachmittag will Trump auf dem Gelände des neuen NATO-Hauptquartiers in Brüssel gemeinsam mit Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel einen Gedenkort eröffnen, der Stücke des World Trade Centers und der Berliner Mauer integriert. Bei der Gelegenheit soll Trump auch ein kurzes Grußwort halten, die Kanzlerin ebenfalls. Öffentliche Reden oder Pressekonferenzen des US-Präsidenten sind während Trumps Aufenthalt in Brüssel ansonsten nicht vorgesehen.

Greenpeace besetzt aus Protest Baukran

Auch ein Treffen mit dem neuen französischen Präsidenten Macron, der im Wahlkampf stark auf das Thema Europa gesetzt hatte, steht auf dem Plan. Der US-Präsident hatte unmittelbar nach seiner Ankunft in Brüssel am Mittwoch bereits mit dem belgischen Premierminister Charles Michel gesprochen. Dabei habe Trump sein Interesse an der Zusammenarbeit mit Europa betont, sagte Michel: "Es gibt den Willen, eine starke Achse zwischen Europa und den USA zu erhalten."

Doch Trumps Besuch ging auch mit erheblichen Protesten einher: Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace besetzten einen Baukran nahe der Unterkunft von US-Präsident Donald Trump in Brüssel. Sie hissten auf dem Kran in Sichtweite der US-Botschaft am Donnerstag ein Spruchband mit der Aufschrift "#Resist" (etwa: "Leistet Widerstand").

"Damit wollen wir vor dem zunehmenden Populismus warnen", sagte der Sprecher Greenpeace Belgien, Joeri Thijs, der Nachrichtenagentur Belga. "Immer häufiger treffen gewählte Politiker Entscheidungen, die sich gegen die Interessen der Bevölkerung und des Planeten richten. Das Klima, der Frieden und eine gesunde Gesellschaft sind untrennbar verbunden", führte der Greenpeace-Sprecher aus. Die Organisation hatte auch an der friedlichen Demonstration gegen den Trump-Besuch teilgenommen, zu der sich am Mittwoch nach Polizeiangaben rund 9000 Menschen in der EU-Hauptstadt versammelt hatten.

(APA/dpa)