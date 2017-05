Trumps "knallharte" Nato-Mission

Es ist der erste Besuch von US-Präsident Donald Trump bei einem Nato-Gipfel - einem Militärbündnis das der Amerikaner lange als "obsolet" bezeichnet hatte. Doch die europäischen Bündnisstaaten wissen, wie sie ihren Partner jenseits des Atlantik zufrieden stellen: Sie signalisierten unmittelbar vor dem Gipfeltreffen am Donnerstag in Brüssel - eine Stadt die Trump wegen der großen Zahl muslimischer Einwanderer 2016 als "Höllenloch" bezeichnet hatte - ihre Bereitschaft, sich wie vom US-Präsidenten gewünscht geschlossen gegen den internationalen Terrorismus zu engagieren.

Im einzelnen machen die NATO-Staaten das zwar schon. Die Bündnispartner einigten sich jedoch darauf, dass die Militärallianz insgesamt offiziell der von den USA geführten Anti-IS-Koalition beitritt. Nur eine direkte Beteiligung an Kampfeinsätzen soll vorerst ausgeschlossen bleiben.

Denn der eigentliche Streitpunkt liegt woanders: Trump will die NATO-Partner auf höhere Verteidigungsaufgaben einschwören. Dies werde der Kern von Trumps Botschaft auf dem Gipfeltreffen der Militärallianz sein, kündigte US-Außenminister Rex Tillerson im Vorfeld an: "Ich denke, Sie können erwarten, dass der Präsident ihnen gegenüber knallhart sein wird."

Angst vor Trumps Klimapolitik

Trump werde die Bündnispartner erneut an ihren Beschluss erinnern, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Militäraufgaben auszugeben, kündigte Tillerson an. Die USA gäben vier Prozent für diese Zwecke aus, der Präsident wolle eine gerechtere Lastenverteilung einfordern. Deutschland gibt lediglich etwa 1,2 Prozent des BIP für das Militär aus.

Am Vormittag trifft Trump zunächst EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Die europäischen Partner fürchten, dass Trump aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austreten könnte. Der US-Präsident hat sich allerdings noch nicht festgelegt, wie Außenminister Tillerson am Mittwoch bekräftigte. Europa erhoffe sich "positive Signale" von Trump, sagte EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani der Zeitung "Die Welt". Bei der Schaffung von Arbeitsplätzen verfolge man gemeinsame Ziele.

"Starke Achse zwischen Europa und USA"

Später will Trump auf dem Gelände des neuen NATO-Hauptquartiers in Brüssel gemeinsam mit Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel einen Gedenkort eröffnen, der Stücke des World Trade Centers und der Berliner Mauer integriert. Bei der Gelegenheit soll Trump auch ein kurzes Grußwort halten, die Kanzlerin ebenfalls. Öffentliche Reden oder Pressekonferenzen des US-Präsidenten sind während Trumps Aufenthalt in Brüssel ansonsten nicht vorgesehen.

Auch ein Treffen mit dem neuen französischen Präsidenten Macron, der im Wahlkampf stark auf das Thema Europa gesetzt hatte, steht auf dem Plan. Der US-Präsident hatte unmittelbar nach seiner Ankunft in Brüssel am Mittwoch bereits mit dem belgischen Premierminister Charles Michel gesprochen. Dabei habe Trump sein Interesse an der Zusammenarbeit mit Europa betont, sagte Michel: "Es gibt den Willen, eine starke Achse zwischen Europa und den USA zu erhalten."

(APA/dpa)