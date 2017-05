Mossul: USA übernehmen Verantwortung für Tod von 105 Zivilisten

Das Pentagon hat die Verantwortung der US-Armee für den Tod von mindestens 105 Zivilisten bei einem Luftangriff im März in der irakischen Stadt Mossul eingeräumt. Das damalige Bombardement habe zwei Heckenschützen der Jihadistenmiliz Islamischer Staat gegolten, doch sei dabei unabsichtlich vom IS im selben Gebäude eingelagerter Sprengstoff zur Explosion gebracht worden.

Das teilte das US-Verteidigungsministerium am Donnerstag nach einer Untersuchung mit. Wie der für die Untersuchung zuständige US-Luftwaffengeneral Matt Isler erläuterte, hatte die Explosion der großen Mengen Sprengstoff das gesamte Gebäude einstürzen lassen. Dabei wurden nach seinen Angaben die zwei IS-Milizionäre, 101 Zivilisten in den unteren Stockwerken sowie vier weitere Zivilisten in einem Nachbargebäude getötet. 36 weitere Menschen würden bis heute vermisst.

Gebäude war Sprengstofflager

Weder die US-geführte Militärkoalition noch die irakischen Streitkräfte hätten gewusst, dass in dem Gebäude im Westteil der Stadt Sprengstoff gelagert war und dass sich dort Zivilisten aufhielten, hieß es in dem Untersuchungsbericht. Die US-Armee hatte schon zu einem früheren Zeitpunkt eingeräumt, dass sie "wahrscheinlich" für den Tod der Zivilisten bei dem Angriff mitverantwortlich sei.

Wie General Isler nun ausführte, waren irakische Soldaten in der Früh des 17. März von den zwei Heckenschützen beschossen worden. Daraufhin sei auf Anfrage der irakischen Armee eine präzisionsgesteuerte Bombe auf das Gebäude abgefeuert worden, von dem der Beschuss ausging. Die Bombe sei eigentlich eingesetzt worden, um den Schaden möglichst zu begrenzen.

Amnesty International bezeichnet den Angriff vom 17. März als "einen der tödlichsten Luftschläge der US-geführten Koalition seit Jahren". Die Menschenrechtsorganisation warf der Militärallianz in einer Erklärung von Ende März vor, das Leben von Zivilisten nicht ausreichend zu schützen.

Offensive seit Oktober

Die Großoffensive der irakischen Streitkräfte und der internationalen Koalition auf Mossul, die letzte IS-Hochburg im Irak, hatte am 17. Oktober begonnen. Mittlerweile sind nach irakischen Angaben fast 90 Prozent der Stadt zurückerobert, im Westen der Stadt wird aber weiterhin heftig gekämpft.

Die Vereinten Nationen sind extrem besorgt über die Lage der Zivilisten in West-Mossul, das teilweise noch von den Jihadisten kontrolliert wird. Dort sitzen rund 200.000 Zivilisten fest, wie die UNO-Hilfskoordinatorin für den Irak, Lise Grande, vor einigen Tagen mitteilte. Nach einer früheren UNO-Schätzung sind seit Beginn der Militäroffensive 700.000 Menschen aus Mossul geflohen, darunter fast 500.000 aus dem Westteil.

(APA/Reuters)