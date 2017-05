Manchester: Ermittlungen sind "sehr heiß"

Die britische Polizei arbeitet wieder mit den US-Behörden zusammen und gibt Informationen zu den laufenden Ermittlungen nach dem Anschlag von Manchester mit 22 Toten weiter. Sie habe "neue Zusicherungen" erhalten, sagte der Chef der Anti-Terror-Polizei, Mark Rowley, am Donnerstag.

Die Briten hatten die Weitergabe von Informationen gestoppt, nachdem in US-Medien Fotos und Details zu den Ermittlungen veröffentlicht wurden. US-Präsident Donald Trump sprach von einem sehr beunruhigenden Informationsleck. Er kündigte Ermittlungen und gegebenenfalls eine Bestrafung des Täters an. May und Trump nahmen am Donnerstag beide an einem NATO-Gipfel in Brüssel teil. Beide Staaten sind bei Sicherheits- und Verteidigungsthemen seit Jahrzehnten die engsten Verbündeten. Die "New York Times" hatte Fotos vom Tatort veröffentlicht, die Reste der Bombe sowie den Rucksack des Attentäters zeigten.

Britische Beamte sehen den Bruch zwischen US-Geheimdiensten und der Trump-Administration als Grund für die Veröffentlichungen in den USA, berichtet der "Guardian". Die Leak-Kultur und mangelnde Disziplin unter der Neuen Regierung in Washington seien die Ursache. Denn seitdem Trump im Amt ist, machen ihm selbst immer wieder die Veröffentlichung vertraulicher Informationen in den US-Medien zu schaffen. Nicht nur London sei daher besorgt, auch Geheimdienste andere Länder überlegten sich nun genau, Geheiminformationen mit den USA zu teilen, heißt es in dem Bericht.

Offenbar seit längerem radikalisiert

Die Ermittler machen den 22-jährigen Salman Abedi, einen Briten libyscher Abstammung, für den Anschlag auf das Konzert der US-Sängerin Ariana Grande verantwortlich. Er hatte bei dem Attentat am Montag 22 Menschen mit den Tod gerissen, unter ihnen Kinder und Jugendliche. Die Polizei geht davon aus, dass Abedi kein Einzeltäter war, sondern dass ein ganzes Terrornetzwerk hinter der Tat steckt. Der 22-Jährige sei dem britischen Geheimdienst zwar bekannt gewesen, er sei zuletzt aber nicht mehr regelmäßig überprüft worden, meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Regierungskreise.

Nach Angaben einer muslimischen Stiftung wussten die Behörden seit zwei Jahren von den extremistischen Tendenzen Abedis. Ein Aktivist habe die Anti-Terror-Behörde zweimal über extremistische Äußerungen des Mannes informiert, sagte der Vorsitzende der Ramadhan Foundation, Mohammed Shafiq. Auch Familienmitglieder hätten den Behörden von Abedis Radikalisierung berichtet. Das werfe Fragen darüber auf, was diese mit den Informationen gemacht hätten.

Die Polizei sei "zuversichtlich, den Fall aufrollen zu können", sagte Sicherheitsminister Ben Wallace am Freitag im BBC-Radio. Die Ermittlungen seien noch immer "sehr heiß". Daher bleibe die Terrorwarnstufe weiterhin auf der höchsten Stufe "kritisch". Auf der Suche nach den Hintermännern müsse die Polizei jeder möglichen Spur nachgehen.

Motive weiter unklar

Die Terrorfahnder durchsuchten am Freitag zwei weitere Häuser im Großraum Manchester. Bis Freitag wurden in Großbritannien zehn Personen festgenommen, davon seien zwei wieder auf freiem Fuß. Zu den Festgenommenen zählt nach Medienberichten auch der ältere Bruder Abedis. Der Polizeichef des Großraums Manchester, Ian Hopkins, wertete die Festnahmen als "bedeutend". In Libyen wurden nach Angaben libyscher Spezialkräfte der Vater und der jüngere Bruder des Attentäters festgenommen. Dieser Bruder war den Angaben zufolge mit den Einzelheiten des Anschlags vertraut.

Die Motive Abedis sind weiter unklar. Nach Informationen aus dem Umfeld des jungen Mannes könnte er jedoch von "Rache" angetrieben worden sein. Abdul Wahab Hafidah, ein Freund des Attentäters, war britischen Medienberichten zufolge im Mai 2016 in Manchester von britischen Jugendlichen verfolgt und schließlich erstochen worden. Die mutmaßlichen Mörder stehen derzeit vor Gericht. Wie aus dem Umfeld Abedis verlautete, löste die Tat Wut unter jungen Libyern in Manchester und insbesondere bei Salman Abedi aus.

Abedis Schwester Jomana sagte dem "Wall Street Journal" dagegen, ihr Bruder habe den Tod muslimischer Kinder in der Welt, etwa "durch amerikanische Bomben", rächen wollen.

Mehr Verletzte als bekannt

Nach jüngsten Zahlen der staatlichen Gesundheitsbehörde wurden bei der Anschlag weit mehr Menschen verletzt als zunächst bekannt. Insgesamt wurden 116 Menschen in Krankenhäuser gebracht, am Donnerstag waren noch 75 in stationärer Behandlung. 20 von ihnen sind noch in einem kritischen Zustand.

>>> Bericht im "Guardian".

(APA/dpa/Reuters/red.)