Vereint gegen Trump beim G7-Gipfel

Der G7-Gipfel im vergangenen Jahr war geprägt von Schulterschluss-Bekundungen der westlichen Industriestaaten angesichts neuer weltweiter Bedrohung. Ein Jahr später ist die Stimmung eine völlig andere, wenn sich am Freitag im sizilianischen Taormina die G7-Staats- und Regierungschefs treffen: Denn der neue US-Präsident Donald Trump droht in entscheidenden Punkten wie Handel und Klima mühsam gefundene Kompromisse wieder zu kippen.

Deshalb gleicht das Treffen auf Sizilien dem Versuch, Trump vier Monaten nach Amtsantritt stärker an die multilaterale Leine zu legen. Schließlich hatte auch Trumps Besuch in Brüssel noch keinen Durchbruch gebracht. "Es blieben eine Reihe von Fragen in der Klima- und Handelspolitik offen", stellte etwa EU-Ratspräsident Donald Tusk fest. Außerdem sorgte der US-Präsident mit seinem Querschuss gegen Deutschland für Aufsehen: "Die Deutschen sind böse, sehr böse", soll er die Handelsbilanz-Überschüsse Berlins in einem Gespräch mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kritisiert haben.

Club der Neulinge

Erschwert wird die Debatte in Taormina dadurch, dass es diesmal eine ungewöhnlich große Zahl an Neulingen gibt. Der Reiz der informellen Gespräche besteht traditionell darin, sich über die Jahre regelmäßig auszutauschen und ein gemeinsames Verständnis der Welt, ihrer Probleme und der Lösungen zu entwickeln. Doch diesmal gibt es im G7-Kreis gleich vier Neulinge mit Trump, der britischen Premierministerin Theresa May, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Gastgeber Paolo Gentiloni.

"Das Risiko ist, dass sich Neulinge oft nicht so an früher getroffenen Vereinbarungen gebunden fühlen", sagt ein langjähriger G7-Diplomat. Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt mit ihrer Erfahrung von mehr als elf Jahren Regierungszeit deshalb diesmal besondere Bedeutung zu - zumal sie in sechs Wochen Gastgeberin des G20-Gipfels in Hamburg sein wird, wo viele Themen erneut im größeren Kreis besprochen werden.

Ringen um Klima und Handel

Gerungen wird mit der neuen US-Regierung vor allem über Fragen des Klimas und des Handels. "Die erste Frage ist: Steht man zu Paris oder nicht oder hat man dazu noch keine Position", heißt es in deutschen Regierungskreisen mit Blick auf das Pariser Klimaabkommen, das Trump zumindest infrage stellt - im Wahlkampf hatte er sogar den Austritt seines Landes aus dem Vertrag versprochen.Die US-Regierung will sich erst nach dem G7-Treffen eine Meinung bilden. Als umso wichtiger gilt die klare Botschaft an Trump, dass Europäer, Kanadier und Japaner hier an einem Strang ziehen.

Doch Trumps Wirtschaftsberater kritisierte die Verpflichtungen der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen im Vorfeld bereits als wachstumsschädlich. "Wir wissen, dass das von der Vorgängerregierung akzeptierte Niveau das Wirtschaftswachstum in den USA stark abschwächen würde", sagte Gary Cohn am Freitag an Bord des Präsidentenflugzeugs Air Force One auf dem Weg zum Gipfel.

Ähnlich sieht es beim Handel aus. Beim G20-Finanzministertreffen in Baden-Baden hatten die USA ein klares Bekenntnis zum Freihandel verhindert. Da bei G7 wie bei G20 Einstimmigkeit für die Abschlusserklärung nötig ist, gilt als offen, ob die Amerikaner dem diesmal zustimmen werden. Ausgespart würden diese Felder in der Abschlusserklärung nicht, hieß es in deutschen Regierungskreisen. "Das wird sich noch zeigen, was wir da zu Papier bringen", ergänzte ein Insider. Ziel sei, zum Thema Freihandel und Protektionismus mehr zu sagen, als es die G7-Finanzminister zuletzt getan hätten.

Stärkere Rolle in Außen- und Sicherheitspolitik

In der Außen- und Sicherheitspolitik wird im vertraulichen G7-Kreis eine etwas andere Debatte mit dem US-Präsidenten erwartet. "Was die USA anbelangt, so sind wir sehr daran interessiert, dass sich die USA bei den zahlreichen Konflikten, die es gerade auch in beziehungsweise um Europa herum gibt ... engagieren", heißt es in Bundesregierung. Dies betreffe etwa Syrien, Libyen und Jemen. Trump hatte mit seinem Abstecher nach Saudi-Arabien als erstem Reiseziel seiner Amtszeit und umfangreichen Waffenverkäufen bereits klargemacht, dass er die USA entgegen seinen Wahlkampfaussagen doch wieder verstärkt militärisch in internationalen Konflikten aufstellen will. Dass dies auch eine neue Konfrontation mit Iran bringen könnte, stört die Europäer aber.

Dazu kommt die Ungewissheit, welchen Kurs die USA etwa in Ostasien einschlagen. Die fortgesetzten Raketentests Nordkoreas erfüllen nicht nur Japan und die USA mit Sorge. Die sieben werden in Taormina deshalb diskutieren müssen, ob sie eine gemeinsame China-Politik anstreben. Dies wird nicht einfach sein: Zwar sind sich die G7 einig, dass China mehr Druck auf Nordkorea ausüben sollte. Aber ansonsten könnte die Politik weit auseinanderklaffen. So ließ die US-Regierung nun ein Kriegsschiff eine von China beanspruchte künstliche Insel im Südchinesischen Meer passieren. Bei den Themen Handel und Klima bietet sich China aber derzeit als enger Partner der Europäer an.

(APA/Reuters/Andreas Rinke/red.)