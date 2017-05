G-7-Plan für Flüchtlingskrise scheitert an Blockade der USA

Italien hat Sizilien nicht umsonst für den zweitägigen G-7-Gipfel ausgewählt. Denn die Ortschaft Taormina, in der die sieben Staats- und Regierungschefs bis Samstag zusammenkommen, liegt quasi vor der Haustür Afrikas - und wenige Kilometer von jenen Häfen entfernt, wo ständig Hunderte aus Seenot gerettete Flüchtlinge und Migranten ankommen. Eine Krise, von der insbesondere Italien stark betroffen ist, weshalb der Gastgeber das Thema auch prominent auf die Tagesordnung setzen wollte. Allerdings: Die USA machten dem einen Strich durch die Rechnung.

Wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag am Rande des Gipfels der sieben großen Industrienationen in Taormina auf Sizilien erfahren hat, musste Italien nämlich auf Druck der USA umfassende Pläne für eine bessere Bewältigung der Flüchtlingskrise zurückziehen. Die US-Unterhändler bestanden demnach darauf, stattdessen nur zwei Absätze in die Abschlusserklärung aufzunehmen. Diese heben die Grenzsicherung und Sicherheitsaspekte hervor.

Italien hatte dagegen eine Erklärung zu den positiven Aspekten und Chancen der Zuwanderung gemeinsam mit den G-7-Partnern verabschieden wollen. Dabei sollte es auch um Rechte von Flüchtlingen und Schutz vor Ausbeutung gehen. Es war neben einer ebenfalls schon gescheiterten Initiative zur Ernährungssicherheit der zweite Kernpunkt der G-7-Präsidentschaft Italiens.

