Ägypten greift "Terrorcamps" in Libyen an

Nach dem Angriff auf einen mit Christen besetzen Bus hat die ägyptische Luftwaffe am Freitag Ausbildungslager von Jihadisten im Nachbarland Libyen bombardiert. Ziel der Angriffe seien sechs "Terroristencamps" in der Küstenstadt Derna gewesen, meldete das ägyptische Staatsfernsehen. Bei dem Anschlag auf den Bus waren 28 Menschen getötet worden, unter ihnen viele Kinder.

"Ägypten wird nicht zögern, Terroristencamps hierzulande oder im Ausland anzugreifen", sagte Präsident Abdel Fattah al-Sisi in einer Fernsehansprache. Die ägyptische Luftwaffe hatte bereits im Februar 2015 Angriffe auf Stellungen der Jihadistenmiliz Islamischer Staats (IS) in Libyen geflogen, nachdem IS-Kämpfer ein Video veröffentlicht hatten, das die Enthauptung von 21 Christen aus Ägypten zeigte. Ostlibysche Sicherheitskräfte beteiligten sich nach eigenen Angaben an den Luftangriffen. Den Bombardements würde auch eine Operation am Boden folgen, hieß es.

Trump: "Blutvergießen der Christen muss Ende haben"

Die christliche Minderheit in Ägypten wird immer wieder Opfer von Gewalt. Der Anschlag am Freitag ereignete sich in der Provinz Minya südlich von Kairo. Die Kopten waren auf dem Weg zu einem Kloster, als ihr Bus von Angreifern mit automatischen Waffen beschossen wurde, wie Provinzgouverneur Essam al-Bedaui im Staatsfernsehen sagte. Die Angreifer konnten fliehen. Die Polizei riegelte die Umgebung mit Kontrollpunkten ab.

Unter den mindestens 28 Todesopfern seien "zahlreiche Kinder", meldete das Staatsfernsehen unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Außerdem seien mehr als 20 Insassen verletzt worden. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat.

US-Präsident Donald Trump verurteilte das Attentat. "Das Blutvergießen der Christen muss ein Ende haben und alle, die ihren Mördern helfen, müssen bestraft werden", erklärte Trump. Der Angriff stärke die Entschlossenheit der USA, gemeinsam mit anderen Staaten der Terrorismus zu bekämpfen. Papst Franziskus äußerte sich "tief betrübt" über die "barbarische" Gewalttat. Der Anschlag ereignete sich knapp einen Monat nach dem Ägypten-Besuch des Papstes, der in Kairo zur Eintracht zwischen Christen und Muslimen aufgerufen hatte.

In Österreich zeigte sich Kardinal Christoph Schönborn "tief betroffen und entsetzt". Bundespräsident Alexander Van der Bellen bezeichnete den Anschlag in einem Facebook-Eintrag als "verabscheuungswürdig" und drückte den Opfern und ihren Angehörigen sein Mitgefühl aus. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), der Ägypten erst am Mittwoch besucht hatte, betonte auf Facebook, dass Österreich und Europa "an der Seite des ägyptischen Volkes und der vom Terror geplagten Kopten" stünden. Der Versuch radikalislamischer Gruppen, das Land zu destabilisieren, "wird keinen Erfolg haben". Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) schrieb auf Twitter: "Werden weiter entschlossen gegen Christenverfolgung weltweit kämpfen und für Religionsfreiheit eintreten".

In den vergangenen Wochen waren bei mehreren Angriffen auf koptisch-orthodoxe Kirchen dutzende Menschen getötet worden. Anfang April wurden bei Anschlägen in Alexandria sowie in Tanta nördlich von Kairo insgesamt 45 Menschen getötet. Zu der Tat bekannte sich der IS. Staatschef al-Sisi rief daraufhin einen dreimonatigen Ausnahmezustand aus.

