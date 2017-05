G7-Finale: "Bedeutende Fortschritte" beim freien Handel

Bei den nächtlichen Verhandlungen auf dem G-7-Gipfel hat es beim Thema Handel "bedeutende Fortschritte" gegeben. Das verlautete am Samstagvormittag in Taormina vonseiten des Gastgebers Italien. Nach den Beratungen der sieben großen Industrienationen am Freitag erschien eine Einigung noch fraglich, da US-Präsident Donald Trump eine protektionistische Wirtschaftspolitik vertritt.

Auch Vertreter der französischen Delegation berichteten von "Fortschritten" in den Verhandlungen. Der G-7-Gipfel soll am frühen Nachmittag mit der Veröffentlichung einer gemeinsamen Erklärung der Teilnehmerstaaten enden. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Freitag von "Kontroversen" bei den Themen freier Handel und Klimapolitik gesprochen.

Trump stellt das Pariser Klimaabkommen zur Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen infrage. Der US-Präsident wollte sich in den Gesprächen mit Merkel und den Staats- und Regierungschefs von Japan, Kanada, Frankreich, Großbritannien sowie Italien weiter nicht festlegen, ob er seine Wahlkampfdrohung wahr macht und aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigt.

(APA/AFP)