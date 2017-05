Kommt bald ein Laptop-Verbot für alle USA-Flüge?

Die USA planen nach Angaben des US-Heimatschutzminister John Kelly die Anhebung der Sicherheitsstandards im Flugverkehr sowie strengere Vorgaben bei der Kontrolle des Handgepäcks. Damit solle verhindert werden, dass die Kontrollore bei der Durchleuchtung vollgestopfter Taschen gefährliche Gegenstände übersähen, so Kelly im TV-Sender Fox News. Die USA erwägen ferner ein komplettes Verbot von Laptops auf allen Flügen, die in die USA führen oder dort starten.

Die Terroristen seien von dem Ziel besessen, ein Flugzeug zum Absturz zu bringen, das einer US-Fluggesellschaft gehöre und insbesondere voller US-Bürger sei, warnte Kelly. Im März verhängten die US-Behörden bereits ein Verbot von größeren elektronischen Geräten im Handgepäck auf Flügen von zehn Flughäfen vor allen in muslimischen Staaten in die USA. Am Freitag hatte Kelly auf Fox News gesagt, wenn die Menschen Bescheid wüssten über die tatsächliche Bedrohung der USA, dann würden einige ihr Haus nicht mehr verlassen.

(APA/Reuters)