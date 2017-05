Weißes Haus ignoriert auf Facebook einzigen First Husband

"Absicht oder Versehen?", fragt sich die Community der Kurznachrichtenplattform Twitter. Sie bringt das Weiße Haus und US-Präsident Donald Trump wegen eines sexistischen Facebook-Postings in Bedrängnis. Die Trump-Administration veröffentlichte am Wochenende ein Porträt der "First Partners" der Nato-Führer vom Gipfel des Militärbündnisses in Brüssel.

Gemeinsam mit First Lady Melania Trump sind darin unter anderem die Ehefrau des türkischen Präsidenten Emine Erdogan und Frankreichs Première Dame Brigitte Trogneux zu sehen. Das besondere an dem Foto: Auch Gauthier Destenay, der Ehemann des luxemburgischen Premierministers Xavier Bettel, hat sich auf das Foto gesellt - als einziger Mann.

Dass der luxemburgische Premier seine Homosexualität derart offen zur Schau stellt, sorgte für Anerkennung in internationalen Medien und sozialen Netzwerken. Der 44-jährige Politiker heiratete den belgischen Architekten Destenay 2015, nachdem Luxemburg die Homo-Ehe legalisierte. Nach der ehemaligen isländischen Premierministerin Johanna Sigurðardóttir und Belgiens Ex-Premier Elio Di Rupo ist er derzeit der einzige offen homosexuelle Regierungschef.

Luxembourg's Openly Gay First Husband Just Posed With A Bunch Of First Ladies And People Are Loving Ithttps://t.co/XKoCm40KC0 pic.twitter.com/Cgf6RM06nJ — BuzzFeed LGBT (@BuzzFeedLGBT) 26. Mai 2017

"Ich habe nur ein Leben und ich will es nicht verstecken", sagte Bettel vor Kurzem in einem Interview. "Aber ich war nie der 'schwule Kandidat'. Die Leute haben mich nicht gewählt, weil ich schwul oder heterosexuell bin."

Einige Fehltritte Trumps

Umso größer war die Kritik über das Vorgehen des Weißen Hauses: In dem ursprünglichen Facebook-Post werden bis auf Destenay alle Politiker-Partner erwähnt. "Was ist falsch mit diesen Leuten? Ich bin angewidert", kritisiert etwa US-Politikwissenschafter Ian Bremmer. "Das ärgert mich mehr als ich in 140 Zeichen ausdrücken kann", schrieb der LGBT-Aktivist Greg Hogben auf Twitter. "Sein Name ist Gauthier Destenay - und er hätte mit aufgezählt werden sollen."

White House refuses to list Luxembourg First Husband in photo of spouses. What's wrong with these people? I'm disgusted. pic.twitter.com/as0JU62Ryy — ian bremmer (@ianbremmer) 27. Mai 2017

Das Weiße Haus überarbeitete das Posting zwar später, doch eine offizielle Stellungnahme erfolgte bis jetzt nicht. US-Präsident Donald Trump wurde während seiner neuntägigen Auslandsreise noch wegen anderer Fehltritte kritisiert. So sorgte es für Aufsehen, dass er den Premierminister Montenegros, Dusko Markovic, während des Nato-Gipfeltreffens unwirsch zur Seite stieß.

Schließen Das Weiße Haus überarbeitete das Facebook-Posting. – Facebook

