Ganz Berlin gegen Trump

US-Präsident Donald Trump ist endgültig im deutschen Wahlkampf angekommen. Nicht nur die deutsche Kanzlerin Angela Merkel legte einen Tag nach ihren ungewöhnlich harten Worten in Richtung der USA am Montag nach: Ohne Präsident Donald Trump beim Namen zu nennen, warnte die CDU-Chefin am Montag davor, dass sich Länder isolieren könnten, wenn sie nicht auf Veränderung, sondern nur auf den Status Quo setzten.

"Wer sich heute nationale Scheuklappen aufsetzt und keinen Blick mehr für die Welt um sich herum hat, verläuft sich, davon bin ich überzeugt, letztlich ins Abseits", sagte die CDU-Chefin mit Blick auf massive Meinungsverschiedenheiten beim Gipfel der wichtigsten sieben westlichen Industrieländer (G7) zwischen den USA und den übrigen Staaten. Sie hatte am Sonntag nach Ende des Treffens gesagt: "Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei". Damit läutete sie laut US-Medien das Ende der Nachkriegsordnung ein.

Nun hat jedoch auch die SPD hat Wahlkampfluft geschnuppert - und weiß die Aufregung um den US-Präsidenten für sich zu nutzen: Außenminister Sigmar Gabriel plädierte am Montag dafür, dass Europa stärker zusammenrückt, um gemeinsam die Ideen der westlichen Welt - Internationalität, Offenheit, Liberalität - zu verteidigen.

Gabriel: "Westen ist ein Stück kleiner geworden"

Bei dem Europa-Besuch Donald Trumps erlebten "wir einen Führer der Vereinigten Staaten, der sich von diesen Idealen immer mehr entfernt", sagt Gabriel im ZDF. "Der Westen ist ein Stück kleiner geworden in den vergangenen Tagen", fügte er hinzu. Von einem Ende des amerikanischen Jahrhunderts wolle er zwar noch nicht sprechen. Doch Trump sei ein gewählter amerikanischer Präsident, "der in wichtigen Fragen nicht mehr in Übereinstimmung steht mit uns in Europa"

Auch Kanzlerkandidat Martin Schulz schlug ähnliche Töne an: Er rief alle Demokraten in Europa dazu auf, US-Präsident Donald Trump seine Grenzen aufzuzeigen. Es sei "das Gebot der Stunde, sich diesem Mann mit allem, was wir vertreten, in den Weg zu stellen, übrigens auch seiner fatalen Aufrüstungslogik, die er uns aufzwingen will", sagte Schulz am Montagabend in Berlin. Europa sei der beste Schutz für die Demokratie, für die Wirtschaft und den sozialen Zusammenhalt, erklärte Schulz bei einer SPD-Veranstaltung.

Im italienischen Taormina hatte die G7 erstmals eine Abschlusserklärung verabschiedet, in der explizit unterschiedliche Standpunkte aufgeführt werden. Hauptstreitpunkt ist der Klimaschutz. Trump verweigerte ein Bekenntnis zum bereits ausgehandelten Pariser Klimaabkommen. Beim Thema Handel gelang zwar die Einigung auf ein den Protektionismus abweisendes Kommunique.

(APA/dpa)