Mindestens 40 Tote und Verletzte bei Explosion in Kabul

Bei einer schweren Explosion im Diplomatenviertel von Kabul sind mindestens 40 Menschen getötet oder verletzt worden. Das teilte das afghanische Innenministerium am Mittwoch mit. Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, wurden mehr als 60 Menschen verletzt, darunter viele Zivilisten.

Die Autobombe wurde offenbar in der Nähe der deutschen Botschaft gezündet. Die Explosion war so stark, dass noch in mehreren Hundert Meter Entfernung Häuser beschädigt wurden. Der Anschlag wurde im dichten Morgenverkehr verübt, das Ziel war zunächst unklar.

Bilder in sozialen Medien zeigten zerfetzte Autos und blutige Körper. Auch die US-Botschaft, die britische Botschaft, das NATO-Hauptquartier sowie viele afghanische Ministerien liegen in der Nähe des Anschlagsorts. Tausende Menschen waren zur Zeit der Explosion um kurz nach 8.30 Uhr (Ortszeit) auf dem Weg zur Arbeit.

