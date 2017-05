"Wer regiert die Welt?": Nordische Premiers machen sich über Trump-Foto lustig

Es ist ungewöhnlich, dass sich Staatschefs übereinander lustig machen, doch die Premiers der fünf nordischen Staaten konnten nicht widerstehen. Sie veröffentlichten ein Foto von sich mit einem Fußball in der Hand - eine Anspielung auf ein Bild von US-Präsident Donald Trump mit dem saudischen König Salman und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi während Trumps neuntägiger Auslandsreise vergangene Woche.

Auf dem Foto, das zu einem Internet-Hit wurde, posieren die drei Staatschefs hinter einem beleuchteten Globus bei der Eröffnung eines Anti-Radikalisierungs-Zentrums in der saudischen Hauptstadt Riad. Das schummrige Licht gab der Szene eine skurrile Aura: Die Twitteria sah sich an Comic-Bösewichte erinnert, die sich gemeinsam verschwören, um die Weltherrschaft an sich zu reißen.

"Everyone grab on to the cosmic sphere. It's much better than a cosmic cube...believe me!" (HT @PresVillain) #HailHydra pic.twitter.com/7jKLQIdXRt — Ben Gross (@bhgross144) 21. Mai 2017

Auch Lars Lokke Rasmussen, Juha Sipila, Bjarni Benediktsson, Erna Solberg und Stefan Löfven, die Premierminister Dänemarks, Finnlands, Islands, Norwegens und Schwedens gefiel das Foto offenbar. Bei einem Treffen im norwegischen Bergen, bei dem die Zusammenarbeit der fünf Länder am Programm stand, erstellten sie ihre eigene Version.

Die norwegische Premierministerin Solberg machte die Anspielung auf ihrer Facebook-Seite deutlich: "Wer regiert die Welt? Riad versus Bergen", schrieb sie in einem Kommentar - und machte damit geschickt Werbung für das bei dem Gipfel ausgearbeitete Programm.

"Ich weiß nicht, was sich die in dem oberen Foto gedacht haben. Auf dem unteren sind die fünf nordischen Premierminister, einen Ball mit den Nachhaltigkeitszielen in der Hand. Wir hoffen, dass sie ein Fahrplan für die Zukunft sein werden."

(Reuters/red.)