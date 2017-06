Rücktritte, Leaks und Tippfehler offenbaren Chaos im White House

Washington.Es war kurz nach Mitternacht in Washington, der Präsident war offensichtlich müde. Mit einem letzten Halbsatz auf Twitter verabschiedete sich Donald Trump und ging ins Bett: „Trotz der negativen Presse covfefe“, schrieb er. Während der Präsident in die Kissen sank, wurde der Tippfehler – offenbar hatte Trump „coverage“, Berichterstattung, schreiben wollen – zur Internet-Sensation. Weltweit fragten sich Menschen, was Trump sagen wollte, und machten sich über ihn lustig. Millionenfach wurde der Tweet kommentiert. Als sich Trump in der Früh auf Twitter zurückmeldete, löschte er den „covfefe“-Beitrag und wünschte viel Spaß beim Erraten der Bedeutung des neuen Wortes.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.06.2017)