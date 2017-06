"Die Besatzung hat die Israelis korrumpiert"

Die Presse: Am Wochenende gab es in Tel Aviv eine Demo gegen die Besetzung der Palästinensergebiete. Oppositionschef Jitzhak Herzog war einer der Redner, und selbst der hält einen Frieden in den kommenden zehn Jahren nicht für realistisch. Glauben Sie, dass Israel und die Palästinenser im Jahr 2027 das 60. Jubiläum der Besatzung markieren werden?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.06.2017)