Marokko: Der Volkstribun in der Gefängniszelle

In seiner letzten Nachricht auf Facebook rief er seine Gefolgsleute auf, friedlich zu bleiben und sich nicht einschüchtern zu lassen. Wenig später wurde Nasser Zefzafi von der Polizei in seinem Versteck aufgespürt. Seither ist der Volkstribun in Casablanca in Haft. Der 39-Jährige gilt als das Gesicht der Protestbewegung „Hirak“ (Bewegung), die seit Monaten die soziale Not im Norden Marokkos anprangert. Ausgelöst wurden die Unruhen im vergangenen Oktober durch das bittere Ende von Mouhcine Fikri, der in einem Müll-Lastwagen zu Tode gequetscht wurde, als er versuchte, seinen beschlagnahmten Fischfang vor der Vernichtung zu retten. Und die Bewegung gewinnt immer mehr an Zulauf.