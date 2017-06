USA verlegen Großteil der Flugzeugträger vor Ostasien

Berichten der US-Marine sowie des Militärfachmagazins "Janes' Defence" zufolge könnten sich demnächst gleich drei große amerikanische Flugzeugträger mit insgesamt etwa 260 bis 300 Fluggeräten an Bord im Meer vor Ostasien, letztlich im Großraum China-Japan-Korea, befinden. Demnach verließ dieser Tage die USS "Nimitz", das 1975 in Dienst gestellte Typschiff der gleichnamigen nuklearen Flugzeugträgerklasse, seine Basis bei Bremerton im US-Bundesstaat Washington an der Pazifikküste mit Kurs Asien, heißt es.

Die Gewässer vor der ostjapanischen Küste könnten bei leicht erhöhter Marschgeschwindigkeit in einer Woche erreicht werden, das Japanische/Ostchinesische Meer sowie Südkorea ein paar Tage später.

Die Verlegung der Nimitz sei zwar seit langem geplant, auch gab die Navy keinen spezifischen Hafen an, den das Schiff im Westpazifik anlaufen werde. Allerdings befinden sich zur Zeit die Flugzeugträger "Carl Vinson" und "Ronald Reagan" ebenfalls im Ostchinesischen Meer, wo sie mit auf 1. Juni datierten Fotos zufolge Übungen mit der japanischen Marine abhalten. Die Reagan (Heimathafen Yokosuka nahe Tokio) ist ihrerseits erst vor kurzem zur Vinson gestoßen, die sich zuletzt seit April wieder in Gewässern im Umfeld der koreanischen Halbinsel aufhält.

Große Seemanöver mit Signalwirkung Nordkorea

An sich war zuletzt die Rede davon, dass die Vinson, die im Gefolge nordkoreanischer Raketen- und eines befürchteten Atomtests in der Region als erste aufgefahren war, kurz vor dem Ende ihrer Übungsfahrt stehen würde. Nun aber berichtet Jane's unter Verweis auf südkoreanische Medien, dass die Mission der Vinson vor Ostasien auf unbestimmte Zeit verlängert worden sei. Zudem würden südkoreanische Kriegsschiffe zu den US-japanischen Manövern dazustoßen.

Schließen USS Ronald Reagan (vorne) und Carl Vinson mit ihren Begleitschiffen sowie japanischen Einheiten im Meer zwischen Japan und China – REUTERS

Schließen Detailaufnahme der Carl Vinson (vorne) und Ronald Reagan – REUTERS

Angesichts der Aktionen Nordkoreas, das erst vor Tagen wieder einmal eine ballistische Rakete weit übers Meer Richtung Japan und in dessen Meeres-Wirtschaftszone hineingeschossen hatte, hatte US-Präsident Trump wiederholt mit "ernsthaften Aktionen" gegen Nordkorea gedroht, ohne diese näher auszuführen.





Ungewöhnliche Ballung

Drei amerikanische "Supercarrier" in einer einigermaßen begrenzten Weltregion gleichzeitig sind allerdings eine ungewöhnliche Ballung. Die US Navy verfügt derzeit über zehn aktive Träger der Nimitz-Klasse, wobei einige (derzeit sind es vier) stets in Überholung oder Wartung sind. Damit dürfte in etwa die Hälfte der aktiven US-amerikanischen Trägerflotte im Krisengebiet kreuzen.