USA steigen aus Pariser Klimaabkommen aus

Die USA verabschieden sich vom Pariser Klimaschutzabkommen. Dies hat US-Präsident Donald Trump am Donnerstagnachmittag in Washington bekanntgegeben. "Ab heute werden die USA jegliche Umsetzung der nicht bindenden Teile des Abkommens beenden", sagte Trump in seiner Ansprache. Damit deutete er an, dass sich Washington auf die Vier-Jahres-Frist für den kompletten Ausstieg aus dem Abkommen halten werde.

Trump kritisierte das Abkommen als schädlich für die USA, die durch das Abkommen stärker belastet werden als andere Staaten. Weil er das amerikanische Volk schützen müsse, sei es seine "feierliche Pflicht", aus dem Abkommen auszusteigen, betonte Trump. Er wolle nun einen Deal erreichen, der "fair" sei, betonte der US-Präsident. Er begründet den Ausstieg aus dem Vertrag mit den Kosten, die es für "das amerikanische Volk" mit sich bringt. Das Abkommen behindere die US-Wirtschaft und nütze den Staaten, die auf US-Kosten ihre Exporte steigern, sagte Trump. Deshalb sei jetzt die Zeit, aus dem Vertrag auszusteigen.

Der US-Präsident kritisiert auch, dass China im Pariser Abkommen bis zum Jahr 2030 seine Treibhausgas-Emissionen erhöhen dürfe. Mit dem Ausstieg aus dem Abkommen setze er auch sein Wahlkampfversprechen um, wonach "die amerikanischen Arbeiter an erster Stelle stehen".

Der Austritt wird frühestens im Jahr 2020 gültig. Die USA sind damit das einzige Land neben Syrien und Nicaragua, das nicht mehr Teil des

UN-Weltklimavertrags ist.

Kurz kritisiert Trump: "Unverantwortlich"

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat scharfe Kritik an der Entscheidung von US-Präsident Trump geübt. "Die Entscheidung von Präsident Trump ist unverantwortlich", teilte Kurz mit. "Klar ist, dass der historische Durchbruch von Paris nicht mehr rückgängig gemacht werden darf", betonte der ÖVP-Chef. "Österreich und die EU werden ihrer Verantwortung jedenfalls weiterhin nachkommen und sich für den Klimaschutz weltweit einsetzen", sagte Kurz. Es gehe nämlich darum, "unsere Natur für weitere Generationen zu schützen und zu bewahren". Kurz verwies auf das Schmelzen von Gletschern, Unwetter und Hochwasser, die "klar den großen Handlungsbedarf hier in Österreich und der gesamten Welt" verdeutlichten.

Scharfe Kritik übten auch die Umweltorganisationen Global 2000 und Greenpeace. "Der Rückzug aus dem Pariser Klimaschutzabkommen der Trump-Administration offenbart eine beispiellose Ignoranz gegenüber der größten Krise der Menschheit - der globalen Erwärmung", sagte Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von Global 2000. Greenpeace betonte, dass das Pariser Abkommen nun nicht gescheitert sei, weil die internationale Gemeinschaft weiter geschlossen sei. Die verbliebenen Staaten, darunter auch Österreich, müssen jetzt jedoch mehr Verantwortung übernehmen.

Appell an Trump fruchtlos

Kurz vor der Trump-Rede hatten die Regierungschefs Norwegens, Dänemarks, Schwedens, Finnlands und Islands noch in einem gemeinsamen Brief an den US-Präsident appelliert, das Paris-Abkommen nicht aufzukündigen. "Wir müssen die globale Erwärmung reduzieren. Es ist entscheidend, dass alle Parteien am Pariser Abkommen festhalten", hieß es am Donnerstag auf der Webseite der norwegischen Ministerpräsidentin Erna Solberg. "Wir bitten Sie inständig, globale Führungsstärke zu zeigen - und die richtige Entscheidung zu treffen."

