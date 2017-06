Neue Nordkorea-Sanktionen der USA treffen auch Russen

Die USA haben im Konflikt über die nordkoreanische Aufrüstung weitere Sanktionen verhängt, darunter auch gegen zwei russische Firmen. Den Betroffenen, neun Unternehmen und Regierungseinrichtungen sowie drei Einzelpersonen, werde vorgeworfen, das Rüstungsprogramm Nordkoreas zu unterstützen, teilte das US-Finanzministerium am Donnerstag mit.

Russland zeigte sich verwundert. Sein Land bereite Gegenmaßnahmen vor, kündigte Vize-Außenminister Sergej Rybakow an. Durch die Strafmaßnahmen werden die Vermögen der Betroffenen in den USA eingefroren. US-Bürgern ist untersagt, Beziehungen zu ihnen zu unterhalten.

Die USA haben sich zuletzt auch um eine Verschärfung der internationalen Sanktionen bemüht. Diplomaten zufolge könnte der UNO-Sicherheitsrat bereits am Freitag die bestehende Sanktionsliste erweitern. Die ersten Strafmaßnahmen wegen des Raketen- und Atomprogramms in Nordkorea verhängten die UNO 2006. Die Führung in Pjöngjang hat einen sechsten Atomwaffentest angekündigt und in diesem Jahr mehrmals Raketentests unternommen.

(APA/Reuters)