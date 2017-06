"Make our planet great again": Macron liest Trump die Leviten

"Make our planet great again", "Macht unseren Planeten wieder großartig", rief Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in der Nacht in einer Videobotschaft auf Facebook auf - und begeisterte damit seine Anhänger. Nur wenige Stunden, nachdem US-Präsident Donald Trump den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimavertrag angekündigt hatte, forderte der französische Staatschef darin zu weiteren Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel auf.

Er respektiere die Entscheidung des US-Präsidenten, sagte Macron in seiner englischen Rede, die Freitagfrüh bereits 3,6 Millionen Mal aufgerufen worden war. "Aber ich glaube, dass es ein Fehler ist. Für uns und für unseren Planeten." Er appellierte an Wissenschaftler, Ingenieure, Unternehmer und "verantwortungsvolle Bürger, die von der Entscheidung des US-Präsidenten enttäuscht sind": Sie würden in Frankreich eine Heimat finden. "Ich rufe euch auf, hierher zu kommen und mit uns an konkreten Lösungen für unser Klima, unsere Umwelt zu arbeiten."

Frankreich werde den Kampf nicht aufgeben. Für Paris bleibe das Klimaabkommen unumkehrbar, meinte Macron und schloss sich damit den europäischen Staatschefs an, die am Freitag einheitlich gegen die von Trump geforderte Neuverhandlung des Abkommens eintraten. "Ich appelliere an euch, zuversichtlich zu bleiben, weil wir Erfolg haben werden", sagte Macron. "Egal, wo wir leben, egal, wer wir sind, wir alle teilen eine gemeinsame Verantwortung: Macht unseren Planeten wieder großartig."

(red.)