"Pittsburgh, nicht Paris"-Sager: Bürgermeister sauer auf Trump

In seiner Erklärung, mit der er den Ausstieg der USA aus dem UN-Klimaschutzabkommen von Paris 2015 begründete, nannte US-Präsident Donald Trump primär nationale Interessen, die Gefahr der Einschränkung der staatlichen Souveränität, und ließ folgende patzige Bemerkung fallen: "Ich bin gewählt worden, um die Bürger von Pittsburgh zu vertreten, nicht die von Paris".

Abgesehen davon, dass "die Bürger von Paris" mit dem Abschluss des internationalen Klimaschutzabkommens schon einmal herzlich wenig zu tun haben, zog die Bemerkung Trumps den Grant der Stadtobersten von Pittsburgh nach sich, der Großstadt (aber nicht Hauptstadt) im Westen des Ostküstenbundesstaates Pennsylvania: Der Bürgermeister der Stadt mit ihren rund 305.000 Einwohnern (insgesamt etwa 1,7 Millionen samt Außenbezirken), der 52-jährige Demokrat Bill Peduto, zeigte sich nach eigenen Worten "entsetzt" darüber, dass seine Stadt für den Sager herhalten musste.

"USA im Lager von Syrien und Nicaragua"

Selbst wenn die US-Regierung sich von der international vereinbarten Klimaschutzpolitik abwenden sollte, so werde man es in Pittsburgh aber gewiss nicht tun: "Pittsburgh steht an der Seite der Welt und wird die Kriterien des Pariser Abkommens einhalten", so Peduto. Die Sympathien seiner Stadt gälten im übrigen eher Paris denn Trump, der die Vereinigten Staaten mit seiner Entscheidung vielmehr in ein Lager mit Syrien und Nicaragua führe: Beide blieben dem Abkommen als einzige Staaten fern.

Schließen Bürgermeister Bill Peduto – Michael Fornataro/WHIRL/City of Pittsburgh

Pittsburgh und das nahe Umland sind freilich in politischer Hinsicht klar demokratische Regionen, während im Bundesstaat Pennsylvania en gros bei der Präsidentenwahl im Vorjahr der Republikaner Trump mit 48,2 Prozent knapp vor Hillary Clinton (47,5%) siegte und damit den bisher tendenziell demokratischen US-Staat "umdrehte". In Pittsburgh indes hatten rund 80 Prozent für Clinton gestimmt.

Es gibt drei Dutzend Städte und Orte dieses Namens

Dass dieses Pittsburgh von Trump gemeint war, ist übrigens naheliegend, muss aber - rein phonetisch gesehen - gar nicht sein: In den USA gibt es nämlich etwa 35 Städte, Dörfer und sonstige Orte, die "Pittsburg" (ohne das "h" am Schluss) heißen. Namensgeber war dabei der mehrfache legendäre britische Premierminister William Pitt, 1st Earl of Chatham (auch genannt "der Ältere", weil sein Sohn William später ebenfalls Kanzler war), der von 1708 bis 1778 lebte.

Schließen William Pitt der Ältere (1708-78) – William Hoare/Gemeinfrei

Pittsburgh entstand Mitte des 18. Jahrhunderts auf bzw. um das Gebiet des französischen Fort Duquesne, das 1754 gebaut worden war, aber schon 1758 während des Siebenjährigen Krieges angesichts einer heranrückenden britischen Übermacht geräumt und zerstört wurde. Das neu aufgebaute Britenfort bekam den Namen Pitts des Älteren verpasst. 1771 wurde die Siedlung zur autonomen Gemeinde und 1816 zur Stadt erklärt. Wohl aufgrund eines Verschreibers in der Gründungsurkunde kam das "h"ans Ende des Namens Pittsburg und wurde beibehalten.

Erfolgreicher Strukturwandel

Dank der Lage an wichtigen Flüssen und großer Erz- und Kohlevorkommen im westlichen Pennsylvania wurde Pittsburgh im 19. Jahrhundert zu einem der wichtigsten Zentren der US-Stahlindustrie und hatte unter anderem Fabriken für Stahl, Kupferbleche, Walzblech, Nägel, Kanonen und andere Waffen, dazu wurden etwa Papier, Farben, Stoffe, Bier, Werkzeuge und Maschinen erzeugt. Daher kommen Beinamen wie "Iron City" oder "Steel Town".

Schließen Pittsburgh anno 1857 – Gemeionfrei

Mit der Krise der Stahlindustrie in den 1970ern/80ern wurde die Region schwer getroffen, Pittsburgh aber machte seither durchaus erfolgreich einen ökonomischen Strukturwandel durch. Heute dominieren Banken, Biotechnologie, Spezielmetallerzeuger, Mode, erneuerbare Energien und Dienstleistungen.

Der "Economist" wählte Pittsburgh mehrfach unter die drei lebenswertesten Städte der USA (2005, 2009, 2011, 2012, 2014).

Die Nacht der lebenden Toten

In Pittsburgh und seiner Umgebung wurden zahlreiche Filme gedreht, die auch in der Stadt spielen. Zu den bekanntesten gehören etwa "The Dark Knight Rises" (2012), "Flashdance" (1983) und George A. Romeros Horrorschocker "Die Nacht der lebenden Toten" (1968).

Schließen Plakat zum berühmten Film von George A. Romero – Romero

Offenbar schließen sich inzwischen immer mehr Städte, Staaten und Unternehmen zusammen, die gemeinsam die Ziele des Klima-Abkommens erfüllen wollen. "Wir werden genau das tun, was Amerika getan hätte, wenn das Abkommen nicht aufgekündigt worden wäre", sagte etwa Michael Bloomberg, Ex-Bürgermeister von New York. Er soll eine Gruppe von Städten koordinieren, die weiterhin zum Pariser Abkommen stehen möchte. Demnach soll ein Schreiben an die UN vorbereitet werden, in dem die beteiligten Staaten und Städte zusichern, die Ziele des Vertrags einzuhalten.