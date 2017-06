US-Außenminister kündigt Bemühungen zum Klimaschutz an

Die USA werden die Bemühungen zum Klimaschutz nach Worten von Außenminister Rex Tillerson trotz des geplanten Ausstiegs aus dem Pariser Abkommen nicht einstellen. "Die Vereinigten Staaten haben eine fantastische Bilanz, wenn es darum geht, unseren Ausstoß an Treibhausgasen zu reduzieren", sagte Tillerson am Freitag in Washington.

"Ich gehe nicht davon aus, dass wir unsere Bemühungen zur Reduzierung dieser Emissionen in Zukunft ändern werden."

US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag den Ausstieg seines Landes aus dem Pariser Abkommen zum Klimaschutz angekündigt. Alle innenpolitischen Maßnahmen, die der Erfüllung des Pariser Abkommens dienten, würden mit sofortiger Wirkung eingestellt, kündigte Trump an. Außenminister Tillerson wird jenen Kräften um Trump zugerechnet, die für einen Verbleib in dem Abkommen geworben hatten, sich damit aber nicht durchsetzen konnten.

(afp)