US-Präsidialamt hält sich zu Aussage von Comey bedeckt

US-Senator ärgert Trump mit musikalischer Hundert-Tage-Bilanz

Lieder wie "Won't Get Fooled Again" , "You Haven't Done Nothin'" oder "He's Misstra Know-It-All" finden sich in einer Spotify-Playlist, die der Demokrat Chuck Schumer zum 100-Tage-Jubiläum Donald Trumps erstellte.