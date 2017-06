Deutschland: Es grünt nicht mehr

Berlin. Österreichs Grüne mögen turbulente Zeiten durchleben. Aber es könnte schlimmer sein. So wie in Deutschland zum Beispiel. Die grünen Parteifreunde dort sind in eine schwere Krise geschlittert. Die Meinungsforscher taxieren die Grünen mitunter nur noch auf sechs, sieben Prozent. Das ist gefährlich nahe an der Fünf-Prozent-Hürde für den Verbleib im Bundestag. Als „Existenzfrage“ wollen die Grünen das Umweltthema in diesem Wahljahr bewerben. Aber geht es so weiter, müssen sie um das eigene Überleben kämpfen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2017)