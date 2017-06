Trump fordert von Justizministerium "viel härteres" Einreiseverbot

US-Präsident Donald Trump hat sich nach dem Anschlag in London erneut für ein verschärftes Einreiseverbot für Bürger aus islamisch geprägten Staaten stark gemacht und eine schnelle Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gefordert.

"Das Justizministerium hätte beim ursprünglichen Einreisebann bleiben sollen, nicht der verwässerten, politisch korrekten Version, die sie dem Supreme Court vorgelegt haben", kritisierte Trump am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter sein eigenes Ministerium. Zugleich forderte er es auf, sich für eine beschleunigte Anhörung und eine "viel härtere Version" einzusetzen.

The Justice Dept. should have stayed with the original Travel Ban, not the watered down, politically correct version they submitted to S.C.