London-Terror: Täter war in Doku über Jihadisten zu sehen

Khuram Shazad Butt, einer der drei Attentäter, die am Samstag bei einem Terroranschlag in London mindestens sieben Menschen töteten, war ein bekanntes Mitglied der verbotenen, radikal-islamistischen Gruppierung Al Muhajiroun, berichtet der "Guardian". Der gebürtige Pakistani sei in mehreren Moscheen negativ aufgefallen und sogar der Gemeinde verwiesen worden, da er Mitglieder aufforderte, nicht an den Wahlen teilzunehmen.

Der zweifache Vater soll sich in den vergangenen Jahren im Umfeld von Al Muhajiroun radikalisiert haben. Der Anführer der Jihadistengruppe, Anjem Choudary, stehe in Verbindung mit der Rekrutierung mehr als 100 britischer Terrorverdächtiger, schreibt der "Guardian". Berühmt-berüchtigt wurde Al Muhajiroun wegen ihres Lobs für die Terroranschläge auf das World Trade Center in New York am 9. September 2001.

Der Arsenal-Fan Butt - bei dem Anschlag trug er ein T-Shirt seinen Lieblings-Fußballvereins - soll der Polizei und dem britischen Geheimdienst MI5 bereits seit 2015 bekannt gewesen sein. Damals habe es jedoch keine Hinweise auf terroristische Aktivitäten des 27-Jährigen gegeben. Vergangenes Jahr soll Butt in einer Fernsehdokumentation des Senders "Channel 4" mit dem Titel "Die Jihadisten von nebenan" in Begleitung führender Figuren von Al Muhajiroun zu sehen gewesen sein. Darin wurde Butt bei Gebeten vor einer schwarzen Islamistenflagge im Londoner Regent’s Park gefilmt.

Zweiter Attentäter arbeitete als Konditor

Den Namen des zweiten Attentäters gab die Polizei am Montag mit Rachid Redouane an. Der 30-Jährige mit marokkanisch-libyscher Abstammung soll laut Informationen des "Guardian" bis vor Kurzem in der irischen Hauptstadt Dublin als Konditor gearbeitet haben. Zuvor soll er in einem Hochhaus in Dagenham im Osten Londons gelebt haben - nicht unweit der Wohnung seines Mitattentäters Butt.

Redouane habe außerdem das Pseudonym Rachid Elkhdar verwendet und ein anderes Geburtsdatum, wonach er erst 25 Jahre alt gewesen wäre. Er stand offenbar nicht unter Beobachtung der irischen Behörden.

Der Chef der nationalen Anti-Terror-Polizei, Mark Rowley, bat die Öffentlichkeit in der Erklärung um Hinweise auf "diese Männer, ihre Bewegungen in den Tagen und Stunden vor dem Angriff und die Orte, die sie aufgesucht haben".

Rowley führte aus, dass die Polizei und der Geheimdienst MI5 derzeit rund 500 Ermittlungen gegen 3000 "Subjekte von Interesse" führten. Zudem untersuchten "der MI5 und seine Partner" das Risiko, das von rund 20.000 früheren Verdächtigen womöglich weiterhin ausgehe. Laut Rowley durchkreuzten die britischen Sicherheitsbehörden seit 2013 18 Anschlagspläne, davon fünf in den vergangenen beiden Monaten.

Alle Verdächtigen freigelassen

Insgesamt drei Attentäter waren am Samstagabend auf der London Bridge im Herzen der britischen Hauptstadt mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast, anschließend stachen sie im angrenzenden Ausgehviertel rund um den Borough Market wahllos auf Menschen ein. Sieben Menschen, darunter eine Kanadierin und ein Franzose, starben, 48 weitere wurden verletzt.

Alle Verdächtigen, die am Sonntag im Zusammenhang mit dem Anschlag festgenommen worden waren, wurden am Montag ohne Anklage wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie waren am Sonntag im Londoner Viertel Barking festgenommen worden, aus dem zwei der drei Attentäter stammten.

Am Dienstag findet im Gedenken an die Opfer eine landesweite Schweigeminute statt. Von 11.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MESZ) werde in allen Regierungsgebäuden Stille herrschen, teilte das Büro der Premierministerin Theresa May auf seiner Internetseite mit. Die Flaggen in der Hauptstadt sollen bis zum Dienstagabend auf Halbmast bleiben.

Schärfere Überwachung geplant

Premierministerin Theresa May kündigte wenige Tage vor der Parlamentswahl an diesem Donnerstag an, den radikalen Islam aus der britischen Gesellschaft "auszurotten". Sie stellte einen Vier-Punkte-Plan vor, der sich mit aller Härte nicht nur gegen Terroristen, sondern gegen den radikalen Islamismus richtet.

May plant unter anderem eine schärfere Überwachung von Internet und Messengerdiensten. Auch längere Haftstrafen gehören zum Paket. Ihr Herausforderer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei warf May vor, sie sei einst als Innenministerin selbst dafür verantwortlich gewesen, dass es heute 20.000 Polizisten weniger gebe als 2010.

Der Anschlag vom Samstagabend war das dritte Attentat binnen drei Monaten in Großbritannien und das zweite in London - alle drei hat der IS für sich in Anspruch genommen: In Manchester hatte im Mai ein Selbstmordattentäter nach einem Auftritt der US-Sängerin Ariana Grande 22 Menschen getötet. Ende März war ein Mann auf der Westminster-Brücke in London mit hohem Tempo in Fußgänger gefahren. Anschließend tötete er mit einem Messer einen unbewaffneten Polizisten. Sechs Menschen starben.

(APA/dpa/red.)