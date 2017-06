Iran: Zeitgleiche Angriffe in Khomeini-Mausoleum und Parlament

Im Khomeini-Mausoleum in Teheran ist am Mittwoch laut Staatsmedien ein Selbstmordanschlag verübt worden. Ein bewaffneter Angreifer habe in dem Mausoleum für Revolutionsführer Ayatollah Khomeini mehrere Menschen verletzt, hatten die Staatsmedien kurz zuvor berichtet.

Ein Mensch, möglicherweise der Attentäter, sei getötet worden. Zudem habe es fünf Verletzte gegeben, berichtete die Nachrichtenagentur Isna. Zeitgleich gab es demnach einen Angriff im Parlament mit mehreren Verletzten. Ein Abgeordneter sagte dem Sender Irib, drei mit Gewehren und Pistolen bewaffnete Männer befänden sich im Parlament. Die Nachrichtenagenturen Isna und Fars meldeten, drei Menschen seien angeschossen worden, darunter mindestens ein Wachmann.

Das Mausoleum liegt im Süden der iranischen Hauptstadt, das Parlament befindet sich etwa 20 Kilometer davon entfernt im Zentrum Teherans.

(APA/Reuters)