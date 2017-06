Desaströse Wahlnacht für Großbritanniens Konservative

Die konservative Partei von Premierministerin Theresa May hat bei der britischen Unterhauswahl am Donnerstag ihre bisherige knappe absolute Mehrheit verloren. Dies ist am Freitag in der Früh nach Auszählung von 633 Wahlkreisen festgestanden. Während Mays Konservativen noch 18 Mandate auf die absolute Mehrheit fehlten, waren nur noch 17 Wahlkreise auszuzählen.

Damit steht Großbritannien kurz vor Beginn der Brexit-Verhandlungen eine komplizierte Regierungsbildung bevor - entweder gibt es eine Minderheitsregierung, eine Koalition oder gar eine weitere Neuwahl. Für eine absolute Mehrheit sind 326 Sitze im Unterhaus erforderlich. Die Konservativen lagen am Freitag gegen 6.00 Uhr Ortszeit (7.00 Uhr MESZ) bei 308 Sitzen, die oppositionelle Labour Party bei 258, die Schottische Nationalpartei (SNP) bei 34 und die Liberaldemokraten bei 12 Sitzen.

Der Wahlausgang gilt als schwere Schlappe für May. Die Regierungschefin wollte mit der vorgezogenen Neuwahl die absolute Mehrheit der Konservativen im Unterhaus eigentlich ausbauen und sich so Rückendeckung für die Brexit-Verhandlungen geben lassen. Bisher hatten die Tories im Unterhaus 330 Mandate. Die Premierministerin kündigte für 10 Uhr Ortszeit eine Erklärung an: Es wird spekuliert, dass sie ihren Rücktritt bekannt geben könnte.

Mays politische Zukunft steht in Frage

Nun steht die politische Zukunft der Politikerin in Frage. Ihr Herausforderer Jeremy Corbyn, dessen Labour-Partei stark zulegen konnte, forderte die Regierungschefin noch in der Nacht zum Rücktritt auf. Sie habe Stimmen, Sitze und Vertrauen verloren, sagte er. Das sei genug, um "zu gehen und Platz zu machen für eine Regierung, die wirklich alle Menschen dieses Landes repräsentiert."

May erklärte hingegen, Großbritannien brauche "eine Phase der Stabilität". Sollten sich die Prognosen bestätigten, sei es Aufgabe der Tories, "sicherzustellen, dass wir diese Phase der Stabilität haben".

Eine Schlappe musste jedoch nicht nur May hinnehmen: Die Scottish National Party (SNP) muss mit einem Verlust von über einem Drittel ihrer Sitze rechnen. Als Niederlage endete die Wahlnacht auch für den ehemaligen britischen Vizepremier und Ex-Chef der Liberaldemokraten, Nick Clegg: Er verlor trotz dem leichten Zugewinn der Partei seinen Parlamentssitz.

Pfund gibt nach

Zugleich dürfte der Wahlausgang Auswirkungen auf die Brexit-Verhandlungen haben: Der Termin für den Start der Gespräche wackle, sagte der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger. Es sei nicht sicher, ob die Gespräche wie geplant am 19. Juni beginnen können.

Der deutsche Christdemokrat erwartet nach der Wahl mehr Unsicherheit bei den Brexit-Verhandlungen. Bei einem schwachen britischen Verhandlungspartner bestehe das Risiko eines schlechten Ergebnisses, warnte Oettinger.

Das britische Pfund gab nach Bekanntgabe der Prognose zum Dollar um bis zu zwei Prozent nach. Der Aktienmarkt-Future deutete auf fallende Kurse in London zu Handelsbeginn hin.

(APA/Reuters/dpa)