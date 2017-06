Desaströse Wahlnacht für Theresa May

Nach den vorgezogenen Parlamentswahlen in Großbritannien muss Premierministerin Theresa May um die absolute Mehrheit ihrer Konservativen Partei bangen. Nach Auszählung von 550 der 650 Sitze kommen die Tories auf 256 Abgeordnete und Labour auf 231. Laut Nachwahlberechnungen können ihre Konservativen letztlich nur mit 314 bis 318 Sitzen rechnen. Damit droht ein "Hung Parliament" - ein Parlament ohne politische Mehrheit und damit ein politisches Patt.

Der vermutliche Wahlausgang gilt als schwere Schlappe für May. Die Regierungschefin wollte mit der vorgezogenen Neuwahl die absolute Mehrheit der Konservativen im Unterhaus eigentlich ausbauen und sich so Rückendeckung für die Brexit-Verhandlungen geben lassen. Bisher hatten die Tories im Unterhaus 330 Mandate. Sollten die TKonservativen die absolute Mehrheit nicht verteidigen, müssten sich die Konservativen Partner suchen und Kompromisse schließen, um weiter regieren zu können.

Auch Mays politische Zukunft seht nun in Frage. Labour-Chef Jeremy Corbyn forderte May in der Wahlnacht zum Gehen auf. Sie sollte Platz für eine Labour-Regierung machen. May habe mit ihren Konservativen Sitze, Stimmen, Unterstützung und Vertrauen verloren, sagte Corbyn in seinem Wahlkreis Islington. Seine Partei konnte mehrere Zugewinne verbuchen - etwa mit Canterbury, einem Wahlkreis, der seit 1918 ununterbrochen konservativ gewesen war.

Schlappe für Nick Clegg

Die Premierministerin unterstrich indes die Bereitschaft der Konservativen, die Regierung weiterzuführen. Das Land brauche nun eine "Phase der Stabilität", sagte sie nach der Verkündung des Wahlergebnisses in ihrem Wahlkreis Maidenhead. Die Konservative Partei werde voraussichtlich als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgehen. "Es obliegt uns, für diese Stabilität zu sorgen", sagte May in der Nacht auf Freitag.

Labour könnte ebenfalls auf Partnersuche gehen und versuchen, eine Mehrheit zu schmieden. Sie könnte mit den schottischen Nationalisten und den Liberaldemokraten paktieren. Diese haben sich gegen einen Brexit ausgesprochen. Damit wäre auch nicht ausgeschlossen, dass es ein zweites Referendum zu dieser Frage gibt.

Eine Schlappe musste nicht nur May hinnehmen. Auch die Scottish National Party (SNP) muss mit einem Verlust von über einem Drittel ihrer Sitze rechnen. Als Niederlage endete die Wahlnacht auch für den ehemaligen britischen Vizepremier und Ex-Chef der Liberaldemokraten, Nick Clegg: Er verlor seinen Parlamentssitz. Insgesamt können die Liberaldemokraten aber bei der Parlamentswahl wohl leichte Zugewinne verbuchen. Einer BBC-Hochrechnung zufolge gewinnen sie fünf Sitze hinzu und kommen auf 13. Sie kämpfen als einzige landesweite Partei für den Verbleib in der EU.

Das britische Pfund gab nach Bekanntgabe der Prognose zum Dollar um bis zu zwei Prozent nach. Der Aktienmarkt-Future deutete auf fallende Kurse in London zu Handelsbeginn hin.

(APA/Reuters/dpa)